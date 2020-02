Bechtle zeigt auch 2019 herausragendes Wachstum

Umsatz steigt um über 24 % auf rund 5,37 Mrd. ?

Umsatzwachstum liegt damit bei über 1 Mrd. ?

EBT verbessert sich um circa 22 % auf etwa 236 Mio.

Die Bechtle AG ist nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2019 das dritte Jahr in Folge zweistellig gewachsen. Der Umsatz stieg mit über 24 % auf rund 5,37 Mrd. ?, nach 4,32 Mrd. ? im Vorjahr. Mit einem absoluten Wachstum von über 1 Mrd. ? haben wir damit das in unserer Vision 2020 selbst gesteckte Ziel von 5 Mrd. ? Umsatz ein Jahr früher erreicht. Organisch lag die Wachstumsrate konzernweit bei etwa 15 %. Das Vorsteuerergebnis steigerte Bechtle um rund 22 % auf circa 236 Mio. ?. Die EBT-Marge beläuft sich damit voraussichtlich auf 4,4 %. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte Bechtle 11.487 Mitarbeiter (Vorjahr: 10.005).

Auch das vierte Quartal zeigte mit einem Umsatzplus von rund 18 % eine sehr starke Entwicklung. Organisch lag das Wachstum von Oktober bis Dezember bei rund 16 %. Die Wachstumsdynamik hat damit gegenüber dem dritten Quartal wieder zugelegt.

“Die beeindruckenden Zahlen zeigen, wie gut es Bechtle gelingt, die von der Digitalisierung getriebene hohe Nachfrage unserer Kunden nach zukunftsfähigen IT-Lösungen zu bedienen. Unsere Kunden vertrauen unseren Kompetenzen und wählen Bechtle als bevorzugten Partner für ihre IT”, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Die Bechtle AG wird die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 am Donnerstag, 19. März 2020 veröffentlichen.

Die Bechtle AG ist mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit bei rund 11.500 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und TecDAX notiert. 2019 liegt der Umsatz voraussichtlich bei rund 5,37 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com