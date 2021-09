Bedarf in Deutschland nach IT-Freelancern und Remote-Teams steigt weiter

Die JobTender24 GmbH – Betreiber der führenden Plattform für Third Party Recruiting, und die SKIY31 GmbH – Technologiepartner für Digitalisierungsprojekte, schließen Partnerschaft.

Trotz aktueller konjunktureller Krise in einigen Bereichen ist die Nachfrage nach IT-Kräften stark steigend. 83% der Geschäftsführer erleben momentan einen Mangel an IT-Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt. Die unsichere Lage hat jedoch zur Folge, dass der Trend nach flexiblen Lösungen sich weiter verstärkt. IT-Profis sind in Deutschland sehr umworben und entsprechend schwer zu gewinnen. Um seinen Kunden eine flexible Lösung für dieses Problem zu bieten, hat JobTender24 eine Partnerschaft geschlossen, die das Recruiting-Angebot um IT-Remote Teams auf Projektbasis erweitert und auf ihrer Plattform integriert.

„Mit der neuen Partnerschaft schaffen wir für alle unsere Kunden, die aktuell von Festanstellungen absehen und dennoch IT-Projekte vorantreiben und weiterhin fest im Griff haben möchten, eine sehr attraktive und effiziente Lösung“ so Maturi, Geschäftsführer der JobTender24 GmbH. „Mit SKIY31 haben wir einen vertrauensvollen Partner, der 100% auf IT-Remote-Teams spezialisiert ist“, so Maturi weiter.

Remote-Teams werden in Deutschland bereits breitflächig genutzt. SKIY31 unterstützt sehr erfolgreich Startups und Konzerne mit projektbasierten Remote-Teams. Die durchschnittliche Team-Größe für ein Projekt liegt bei vier Entwicklern und die Projektdauer üblicherweise im Bereich von 6 bis 24 Monaten.

„Wir haben ein sehr erfahrenes Management, versierte Tech-Teams sowie ein starkes Rückgrat in der Projektkoordination und im Aufbau von Remote-Teams. In der Regel haben wir bereits zwei Wochen nach der ersten Anfrage die idealen Kandidaten, sodass nach vier Wochen die Arbeit beginnen kann.“, ergänzt Konstantin Shcherbina. „Zudem verfügen wir über einige CTOs/Solution Architects, die fest in unserem Team integriert sind und die richtige Struktur für komplexe, digitale Projekte aufbauen. Daher ist unser Model von on-demand CTO und einem Remote-Team die beste Lösung für Startups oder Innovationen in größeren Konzernen.“

Ob Remote-Teams für ein Unternehmen die richtige Wahl sind, hängt von vielen Faktoren ab. Aber um einen möglichen Entwicklungsstau entgegenzuwirken, lohnt sich eine Prüfung aller Optionen. Unsere Remote-Teams bringen Flexibilität, Kosteneffizienz, hohe Qualität und Schnelligkeit mit. Die weiteren Vorteile einer Zusammenarbeit mit SKIY31 sind die Nähe, verlässliches deutsches Management, DSGVO-Konformität sowie eine starke Absicherung der intellektuellen Rechte unserer Kunden.

Die Partnerschaft von JobTender24 GmbH und SKIY31 GmbH ist zukunftweisend und ein echtes Paradebeispiel, das die Veränderung in der Wahrnehmung von ‚Future of Work‘ zeigt. Die Arbeitswelt in diesem Bereich wird tendenziell flexibler, agiler und fernsteuerbar.

Über die SKIY31 GmbH

SKIY31 ist ein innovativer Technologiepartner aus Deutschland, mit globalen Remote-Teams und langjähriger Expertise in der Softwareentwicklung. Die Hauptsitze befinden sich in der Ukraine sowie im Technologiezentrum Mafinex in Mannheim. Durch Technologiepartnerschaften und den Aufbau von Solution Delivery Teams nimmt sich SKIY31 den High-End-Herausforderungen der heutigen Zeit an. So bringen sie spannende Projekte erfolgreich voran, für Startups und etablierte Unternehmen.

JobTender24 ist mit seiner B2B Plattform Marktführer in Deutschland und bietet Unternehmen die schnellere Generierung von Bewerbern, die von professionellen Vermittlern gesucht, angesprochen und über die Plattform vorgeschlagen werden. Die Unternehmen bestimmen selbst die Höhe der erfolgsbasierten Vermittlungsprovision, die nur im Falle einer Einstellung fällig wird.

JobTender24 digitalisiert und standardisiert somit alle Prozesse: von der Ausschreibung über die Kandidatenvorschläge bis hin zur Einstellung. Dabei werden die Datenschutz- und Compliance-Auflagen erfüllt, die Transparenz und Kostenkontrolle gefördert und die Recruiting-Reichweite maximiert. Zu den Kunden von JobTender24 gehören bereits heute hunderte Unternehmen -Mittelständler sowie Konzerne – und es sind mehr als 1.000 Vermittler an die Plattform angeschlossen.