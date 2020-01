Bedenken bei Datenschutz und IT-Sicherheit sind größtes Hindernis für Internet of Things

Unternehmen profitieren zunehmend vom Internet of Things (IoT),

aber Bedenken zu Datenschutz und IT-Sicherheit bremsen breiter angelegte

IoT-Aktivitäten und fallen sogar noch stärker ins Gewicht als ein knappes

Budget. Am meisten fürchten Unternehmen Hackerangriffe und Industriespionage.

Automatisierte Security-Lösungen werden von Unternehmen zunehmend genutzt. Dies

sind Ergebnisse einer aktuellen Studie zum Internet of Things.

Das Internet of Things (IoT) gewinnt in deutschen Unternehmen weiterhin an

Bedeutung. Dafür sprechen eine steigende Projektzahl, höhere Erfolgsquoten sowie

schnellerer Mehrwert. Auch die Investitionen steigen weiter, jedoch nicht mehr

so stark. Sie fließen vor allem in neue Themen wie Blockchain, KI und Robotics.

Das größte Hindernis für breiter angelegte IoT-Aktivitäten in Unternehmen ist

nicht das knappe Budget, sondern Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der

Sicherheit. Am meisten fürchten Unternehmen dabei Hackerangriffe und

Industriespionage. Das zeigt eine aktuelle Studie von IDG Research Services mit

TÜV SÜD und weiteren Partnern, für die 444 Entscheider aus der Region DACH

befragt wurden.

“Vor allem kleinere Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern haben

Vorbehalte bei IoT-Projekten. Ihnen fehlen oft Ressourcen und Know-how, wenn es

um Datenschutz und IT-Sicherheit geht, deshalb wollen sie hier möglichst kein

Risiko eingehen”, sagt Stefan Vollmer, CTO der TÜV SÜD Sec-IT GmbH.

“Automatisierte Sicherheitslösungen können hier eine gute Unterstützung

darstellen. Als ersten Schritt empfehlen wir Unternehmen, ihre Schwachstellen

kontinuierlich zu analysieren.” TÜV SÜD Sec-IT bietet im Rahmen seiner Cyber

Security Assessments mit “Attack Surface Detection” einen automatischen

Sicherheits-Scan an, der Kunden derzeit in der Betaphase zur Verfügung steht.

Das sind die größten Hindernisse für IoT-Projekte

Datenschutzbedenken nennen 37 Prozent der befragten Unternehmen an erster Stelle

als Argument gegen einen umfassenden IoT-Einsatz. Das gilt vor allem für die

kleinen Firmen mit weniger als 500 Mitarbeitern und große Firmen mit mehr als

1.000 Mitarbeitern. Ein Drittel der Unternehmen nennt Sicherheitsbedenken als

größtes Hindernis. Sie fürchten vor allem Hacker-Angriffe/DDoS-Angriffe,

Industriespionage oder juristische Probleme. Ein knappes Budget (30 Prozent),

Fachkräftemangel (27 Prozent) und fehlende Anwendungsfelder (21 Prozent) sind

weitere Gründe. Ein Fünftel der Firmen würde aufgrund schlechter Erfahrungen und

eines fehlenden Return on Investments (ROI) bei bestehenden IoT-Anwendungen auf

eine breite IoT-Initiative verzichten. Auch mangelnde Akzeptanz bei

Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und Dienstleistern spielen eine Rolle.

Risiken durch IoT: Das fürchten Unternehmen am meisten

Am meisten fürchten sich die Unternehmen vor Hacker-Angriffen und DDoS-Attacken

(37 Prozent), Industriespionage (32 Prozent) oder juristischen Problemen (28

Prozent). Zum besseren Schutz der Systeme und Daten setzt ein Viertel der Firmen

auf Lösungen zur automatisierten Erkennung von Cybersecurity-Schwachstellen oder

-Risiken. Vorreiter sind hier die großen Unternehmen mit einem jährlichen

IT-Etat von mehr als zehn Millionen Euro (52 Prozent). Etwa die Hälfte der

befragten Firmen prüft derzeit den Einsatz automatisierter Security-Lösungen im

IoT-Umfeld, 15 Prozent interessieren sich dafür.

