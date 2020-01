Bei der Kohle fahrlässig viel Zeit gelassen Kommentar Von Birgit Marschall

Wer geglaubt hatte, die Empfehlungen der Kohlekommission vor

einem Jahr hätten einen Konsens zum Kohleausstieg herbeigeführt, wird in diesen

Tagen eines Besseren belehrt: Ost und West streiten um den Stilllegungs-Zeitplan

für ihre Kraftwerke, um die milliardenschweren Strukturhilfen des Bundes. Die

Bundeskanzlerin muss in dieser Woche unter Beweis stellen, dass sie ihre

Fähigkeit zur Kompromiss-Findung in harten Konfliktlagen noch nicht verloren

hat. Solche Kompromisse werden aber in der Regel teuer – für die Steuerzahler.

Allein die zugesagten 40 Milliarden Euro an Strukturhilfen für die Kohle-Länder

werden sie rund 200.000 Euro für jeden einzelnen der derzeit noch 20.000

Kohle-Kumpel kosten. Für Ökonomen ist damit die Schwelle einer verantwortlichen

Subventionspolitik längst überschritten. Und der Kohleausstieg wird ja noch

teurer. Es rächt sich, dass sich die Regierung zu lange Zeit gelassen hat. Vor

allem war es fahrlässig von Wirtschaftsminister Altmaier, die

Entschädigungsverhandlungen mit den Konzernen spät zu beginnen. Je länger sie

sich hinziehen, desto teurer wird der Ausstieg. Schließlich wäre es nicht für

die Konzerne, sondern für die Regierung ein Fiasko, wenn sie auch nach dem

Jahrestag des Kohleausstiegs-Beschlusses am 26. Januar nicht liefern könnte. Der

Klimaschutz sollte an oberster Stelle stehen. Er ist das gesamtgesellschaftliche

Ziel Nummer eins, nicht die Entschädigung der Konzerne oder die Befriedigung der

Länderinteressen. Insofern macht es Sinn, lieber ein modernes,

klimafreundlicheres Steinkohle-Kraftwerk wie Datteln 4 in NRW ans Netz gehen zu

lassen, als fünf weniger klimafreundliche Braunkohle-Kraftwerke noch längere

Zeit laufen zu lassen. Den Zorn der Ost-Länder darüber zu besänftigen, ist die

Hauptaufgabe Merkels.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4489750

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell