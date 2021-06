Bei einer CAGR von 9,3 % | Der Markt für Personal im Gesundheitswesen in den USA wird bis 2027 28 Milliarden US-Dollar überschreiten

Die steigende Nachfrage nach registrierten Krankenschwestern und anderen medizinischen Fachkräften im US-Gesundheitsökosystem wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Markt für Personal im Gesundheitswesen in den USA bis 2023 28 Mrd.

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Die wichtigsten im Bericht enthaltenen Anbieter sind:

? AMN Gesundheitswesen

? CHG Gesundheitsdienste

? Cross-Country-Gesundheit

? Jackson Healthcare

Markt für Personal im Gesundheitswesen in den USA: Analyse der wichtigsten Anbieter

Der Markt in den USA ist stark fragmentiert mit der Präsenz von großen, mittleren und kleinen Anbietern. Historisch hat der Markt immer eine geringe Konzentration gezeigt. Doch seit den letzten zwei Jahren hat sich die Wettbewerbslandschaft komplett verändert.

Obwohl der Markt durch die Präsenz diversifizierter Anbieter gekennzeichnet ist, die ihre Dienstleistungen im ganzen Land anbieten, wird es für lokale Anbieter immer schwieriger, mit ihnen zu konkurrieren, insbesondere in Bezug auf Funktionen wie Service Qualität, geografische Reichweite und Kundenstamm. Der Bericht stellt die führenden Akteure auf dem Markt vor und bietet eine vollständige Wertschöpfungskettenanalyse des Marktes.

Markt für Personal im Gesundheitswesen in den USA: Segmentanalyse

Krankenschwestern-Personalsegment mit maximalem Wachstum

Die Einführung von ACA im Jahr 2010 und der Anstieg des krankenversicherten Bevölkerungsanteils haben die Nachfrage nach Pflegepersonal in den USA getrieben. Dieser Trend soll sich in den nächsten Jahren fortsetzen. In den USA besteht eine hohe Nachfrage nach Reise- und Tagespflegekräften aufgrund von Faktoren wie einer höheren Anzahl von Menschen, die eine Krankenversicherung im Rahmen des ACA erhalten, und einer belebten US-Wirtschaft. ACA hat einen Anstieg der Pflegenachfrage verursacht, da die Menschen eine angemessene Krankenversicherung suchen und eine wirksame medizinische Versorgung erhalten. Die Zunahme der medizinischen Versorgung hat zu einer hohen Patientenfluktuation in den Krankenhäusern beigetragen.

Obwohl die Nachfrage nach alliierten Gesundheitspersonal voraussichtlich erheblich zunehmen wird, wird das Segment der Krankenschwestern das wichtigste Personalsegment auf dem Markt in den USA sein. Da sich immer mehr Ärzte dafür entscheiden, als Praktikanten und auch als Vollzeitstelle im Land zu arbeiten, wächst die Nachfrage nach Praktikanten auf dem Markt schnell. Auch beim Endverbrauchersegment werden Krankenhäuser den höchsten Anteil ausmachen, gefolgt vom Segment der pharmazeutischen Kunden.

Inhaltsverzeichnis

1 Forschungsmethodik

2 Forschungsziele

3 Forschungsprozess

4 Abdeckung melden

4.1 Marktdefinition

4.2 Basisjahr

4.3 Studienumfang

4.3.1 Marktsegmentierung nach Personaldienstleistungstyp

4.3.2 Marktsegmentierung nach Endbenutzertyp

4.3.3 Abgedeckte Geografie

5 Annahmen und Vorbehalte melden

5.1 Wichtige Hinweise

5.1.1 Einschlüsse

5.1.2 Ausschlüsse

5.2 Währungsumrechnungskurs

5.3 Marktableitung

Der Bericht berücksichtigt das aktuelle Marktszenario in den USA und seine Marktdynamik für den Zeitraum 2018-2023. Es bietet einen detaillierten Überblick über verschiedene Marktwachstumsfaktoren, -beschränkungen und -trends. Die Studie deckt sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite des Marktes ab. Es profiliert und analysiert auch die führenden Anbieter und verschiedene andere prominente Anbieter, die auf dem Markt tätig sind.

Die Zahl der medizinischen Berufe ist in den letzten 25 Jahren stetig gestiegen. Seit 2010 verzeichnet der Markt jedoch eine steigende Nachfrage nach medizinischen Stellen. Die Einführung von ACA in den USA war der treibende Faktor für das Wachstum des Marktes für Personal im Gesundheitswesen in den USA.