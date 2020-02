Bei Omniprotect®, Riley Sicherheitsschuhe 30 Tage risikofrei testen – Schuhtest im Alltagsgebrauch für mehr Tragekomfort

Arbeitssicherheit ist ein wichtiges Thema. Gerade bei Sicherheitsschuhen ist die perfekte Passform für einen guten Tragekomfort besonders Wichtig. omnipotect.de als der Online-Fachhändler für Arbeitsschutz setzt auf eine 30 Tage Tragetest-Aktion für die drei beliebten Varianten des Sicherheitsschuhs Riley aus dem Hause Lemaitre.

Unser Tipp: Am besten werden die Sicherheitsschuhe zu Hause einmal für die Passform angezogen. Danach den Härtetest im Alltag durchführen und bei Nichtgefallen Geld-Zurück-Garantie.

Kaum zu glauben, aber wahr – omniprotect.de gibt auf eine Onlinebestellung von Riley Sicherheitsschuhen nicht nur die das klassische Rückgaberecht, sondern auch noch 30 Tage risikofrei Testen. Wie funktioniert diese Aktion? Ganz einfach! Kunden bestellen den gewünschten Riley Sicherheitsschuh in der gewünschten Größe und testen diesen im realen Arbeitsalltag unter den realen Arbeitsbedingungen. Bei Missfallen können die Schuhe sogar nach 30 Tagen einfach zurückgesendet werden.

?Wir sind selber so überzeugt von der Qualität der Riley Sicherheitsschuhe, dass wir neben dem gesetzlichen Rückgaberecht den Bestellenden noch einen 30 Tage risikofreien Testzeitraum schenken?, so Sonia Niedhart (Geschäftsführerin der omniprotect.de GmbH)

Zu den Aktionsprodukten gehören die exklusiven und neuen drei Riley Sicherheitsschuhe.

Riley Fresh S1P ESD

Riley low S3 ESD

Riley high S3 ESD

Alle drei Varianten überzeugen laut Hersteller und aus eigenen Erfahrungswerten durch verschiedene Vorteile. Dazu gehören z.B.:

Für die besondere Bequemlichkeit

Kragen und Lasche weich gepolstert

Superleichte Verarbeitung

Nahtfreie Mikrofaser

Zehenkappe aus Aluminium

Perfekter Durchtrittschutz dank metallfreier Zwischensohle “Fibre-LS”

Geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

Das Fazit ist ganz einfach: Wer superleichte, perfekt schützende, besonders bequeme, weich gepolsterte und durchtrittgeschütze, Sicherheitsschuhe testen möchte, hat ab dem 01.02.2020 die Möglichkeit dazu. Die Sicherheitsschuhe von Riley können in den Größen 36 – 49 und in den Weiten L – XXL bestellt werden.

Fazit: Jetzt einfach online einkaufen, 30-Tage Testzeitraum nutzen, sich von der Qualität der Riley Sicherheitsschuhe im realen Arbeitsumfeld überzeugen und einfach zufrieden sein; das ist die große Riley Aktion aus dem Hause omniprotect.de.

Die omniprotect.de GmbH wurde 2014 gegründet und ist auf den Vertrieb hochwertiger Arbeitsschutzprodukte und Berufsbekleidung im Internet spezialisiert. Die Produkte sind selbstverständlich, wenn eine Norm existiert, für den gewerblichen Einsatz nach EN zertifiziert. Auch der anspruchsvolle Heimwerker findet hier hochwertige Schutzprodukte für viele handwerkliche Tätigkeiten.

Unser Büro befindet sich in einem Bürokomplex in der Wohlenbergstraße in Hannover von dem aus wir unseren Kunden schnell, professionell und umfassend beraten. Mit unseren Mitarbeitern können wir auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz(-bekleidung) zurückgreifen; eine Garantie für einen kompetenten Service. Unser Hochregallager befindet sich direkt nebenan in einem großen Gewerbegebiet. Auf mehr als 2000 mÇ lagern die von uns angebotenen Produkte. Durch die gute Anbindung an die Autobahn und die perfekte Zusammenarbeit mit DPD und DHL können wir eine schnelle Lieferung garantieren.

