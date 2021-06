Bei projekt0708 beginnt das neue Semester im dualen Studium

Mit dem Start des Wintersemesters an den bayerischen Hochschulen beginnt auch bei projekt0708 für drei?neue duale Studierende der Weg ins Berufsleben. In Kooperation mit mehreren Hochschulen bildet der Spezialist für SAP HCM und SAP-HR-Cloudlösungen derzeit insgesamt sechs junge IT-Nachwuchskräfte aus. Die jungen Studierenden erlernen hier die Praxis der IT-Beratung und Anwendungsentwicklung, speziell im Bereich SAP. Durch die frühe und kontinuierliche Einbindung in Kundenprojekte erwerben sie parallel zu den theoretischen Grundlagen im Studium wertvolle Erfahrungen in Projektmanagement und Consulting.

Bereits seit mehreren Jahren bietet projekt0708 als Praxispartner Bachelorstudienplätze in den Fächern Informatik, Wirtschaftsinformatik und Management & Digitalisierung an. Des Weiteren beginnt mit Start des kommenden Wintersemesters die erste duale Masterstudentin im Fach Wirtschaftspsychologie bei projekt0708. Dabei wurde die Kooperation mit den Hochschulen stetig erweitert: Die seit 2013 bestehende Zusammenarbeit mit der Hochschule München wird seit 2018 durch die Möglichkeit ergänzt, an der privaten FOM Hochschule für Ökonomie & Management ein Studium auch berufsbegleitend in Teilzeit durchzuführen. Seit 2019 können zudem Masterstudierende der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für angewandtes Management (HAM) in Ismaning ihre praktische Ausbildung bei projekt0708 absolvieren.

?Die eigene Ausbildung von Nachwuchskräften hat für unser Unternehmen einen hohen Stellenwert?, bestätigt Gabriela Hein, bei projekt0708 verantwortlich für Recruiting und Personalentwicklung. ?Wir setzen dabei auf individuelle Förderung, Teamgeist und Eigenverantwortung“. Das zeigt sich auch darin, dass die Studierenden während der gesamten Ausbildung jeweils durch persönliche Mentor:innen unterstützt werden und auch selbst mitentscheiden dürfen, in welche Richtung sie sich entwickeln möchten.

Schon während der Ausbildung übernehmen sie Verantwortung für zunächst kleinere, eigene Projekte. So ist beispielsweise die Einführung eines internen Ticketing-Systems bei projekt0708 Ergebnis eines solchen dualen Studienprojekts.

Zusätzlich zu den an der Hochschule vermittelten Kenntnissen erhalten duale Studierende bei SAP Gold Partner projekt0708 auch Zugriff auf umfangreiche Online-Learning-Ressourcen des Softwareanbieters. In Verbindung mit den Erfahrungen aus Kundenprojekten erwerben sie so bereits während ihres Studiums fundierte SAP-Kenntnisse, speziell im HR-Bereich ? die Grundlage für anschließende Zertifizierungen.

Die jungen Talente sind Teil des Teams und partizipieren von Anfang an am Benefit-Programm des Unternehmens; gemeinsame Unternehmungen und Team-Events fördern den Zusammenhalt. Die intensive Nachwuchsarbeit trägt bereits Früchte: Drei Absolvent:innen des dualen Studiums arbeiten heute als Consultants im Team von projekt0708.

Weiterführende Informationen zum Unternehmen, zur Karriere bei projekt0708 und zu den akuellen Stellenangeboten?sind auf der p78-Karriereseite zu finden:?https://www.projekt0708.de/jobs-karriere.html.

Als innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen transformieren, digitalisieren und automatisieren unsere p78 Experten Personalprozesse mit zukunftsweisenden HR/IT- Strategien. Wir machen die personalwirtschaftlichen Prozesse unserer Kunden mit modernsten Arbeitsweisen und Technologien fit für die Zukunft und machen HR zum Gestalter im Unternehmen. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen insbesondere New Work und SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen.

Technologisch gesehen bieten wir unseren Kunden von der HR-Digitalisierung bis zum Geschäftsreisemanagement alle SAP HR-Lösungen sowie deren Orchestrierung und Integration aus einer Hand (SAP SuccessFactors, SAP ERP HCM/ H4S4, SAP Concur) an und haben daher tiefgreifendes technisches Know-how hinsichtlich Design und Implementierung komplexer SAP HCM/HXM Lösungen & Architekturen.