Benjamin Berendes und die Schule des Lebens Teil 1

Das Interview mit Benjamin Berendes war sehr aufschlussreich, da er herzlich offen über seine Vergangenheit sprach. Sein Leben war geprägt von Wechsel und Veränderung. Jedoch macht gerade diese Faktoren ihn zu dem Mann, der er heute ist.

Das Interview fand statt in den Räumlichkeiten der AVAL Financial Services GmbH!

Nun gibt es einen Auszug des Interviews.

Ein Leben voller Wechsel

Interviewer: Hallo Herr Benjamin Berendes. Wenn es für Sie in Ordnung ist wechseln wir gleich zum persönlichen du! Also danke, dass ich heute hier sein darf, um mehr über Dich und Deine Vergangenheit erfahren zu können. Zu aller erst eine konkrete Frage! Was ist Deine Geschichte, Benjamin?

Benjamin Berendes: Ja, meine Geschichte. Wie bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich heute bin? Rückwirkend betrachtet war der Weg doch relativ bewegt. Eine wirklich länger dauernde Konstante habe ich eigentlich erst seit den letzten 10 Jahren. Davor war mein Leben geprägt von Wechseln…

