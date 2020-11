Über 10 Millionen potenziellen Geschäftskontakten: Umsatzpotenzial mit dem Business-Netzwerk XING

Steinach im Oktober 2020 – Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist die Xing Gruppe von Nabenhauer Consulting für Onlinemarketing “Social Network Marketing” massgeblich und zukunftsweisend. Robert Nabenhauer ist Unternehmer und erzielte mit der Anwendung von Online-Marketing, insbesondere Social-Media-Marketing, in der Praxis große Erfolge. Seit dem Jahr 2006 ist Nabenhauer XING-Profi-Anwender sowie Gründer und Moderator der XING-Gruppe “Social Network Marketing” mit über 10.000 Mitgliedern. Diese Xing Gruppe dient Unternehmern, Selbständigen und allen die in irgendeiner Form mit dem Thema Social Media Marketing zu tun haben. Alle Mitglieder verbindet das Interesse an Social Network Marketing. Die Gruppe vertieft den geschäftlichen Austausch und die geschäftlichen Kontakte unter Unternehmern. Mehr über Xing Gruppe für Onlinemarketing “Social Network Marketing” erfahren: https://www.xing.com/communities/groups/social-network-marketing-3c33-1002123/posts (https://www.xing.com/communities/groups/social-network-marketing-3c33-1002123/posts)Nabenhauer Consulting zählt zu den führenden Anbietern für Marketer, Unternehmer, Selbstständige und Internet-Marketer. Mit der Einrichtung der Xing Gruppe für Onlinemarketing “Social Network Marketing” blieb das Unternehmen seinem Ruf treu. Täglich kommen neue Themen und Bereiche hinzu, die von den Gruppenmitgliedern diskutiert und auf die Anwendbarkeit in der Praxis geprüft werden. Von den Gruppenmoderatoren werden regelmäßig Beiträge erstellt um Diskussionen anzuregen und neue Impulse zu geben. Die Foren ermöglichen den Austausch und die gegenseitige Unterstützung von Unternehmern, Selbstständigen, Trainer, Coaches im Bereich Social Media. Mehr über Xing Gruppe für Onlinemarketing erfahren: https://www.xing.com/communities/groups/social-network-marketing-3c33-1002123/posts (https://www.xing.com/communities/groups/social-network-marketing-3c33-1002123/posts)Durch den Einsatz der sozialen Medien und insbesondere natürlich XING konnte Nabenhauer Consulting eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 30 Prozent jährlich verzeichnen! Die Vorteile der Mitgliedschaft in der Xing Gruppe für Onlinemarketing “Social Network Marketing” liegen auf der Hand: Robert Nabenhauer trägt mit monatlichen Veröffentlichungen von Fundstücken, interessanten News oder wichtigen Änderungen in den sozialen Netzwerken zu den Gruppendiskussionen bei. Hier geht es um die kosten- und zeitsparende Nutzung und den Umgang mit hilfreichen Tools, passender Software und die Anpassung an die eigenen Kommunikationsstrategien. Dazu kommen Angebote für Webinare und Veröffentlichungen der Gruppenteilnehmer, die teils exklusiv in der Gruppe “Social Network Marketing” angeboten werden. 1-2 pro Jahr gibt Nabenhauer Consulting öffentliche Seminare wieder, deren Termine in der Xing Gruppe für Onlinemarketing “Social Network Marketing” bekannt gegeben werden. Die Mitglieder erhalten Möglichkeit in diesen Veranstaltungen teilzunehmen.Nabenhauer Consulting ist ein renommiertes Unternehmen. Mit den angebotenen Services wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt. Die Xing Gruppe für Onlinemarketing “Social Network Marketing” ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der Nabenhauer Consulting. Nabenhauer Consulting stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen.