Beratergruppe KERN-Unternehmensnachfolge gewinnt German Brand Award 2021

Da war die Freude in der Zentrale von KERN in Bremen besonders groß. Zum ersten Mal in der Geschichte des German Brand Award wurde in Deutschland in der Rubrik – EXCELLENT BRANDS ? CORPORATE SERVICES – ein spezialisierter M&A-Dienstleister als Marke ausgezeichnet.

Der weltweit anerkannte Rat für Formgebung und die Stiftung German Brand Institute vergeben jährlich diese Auszeichnung.

Damit soll über die Preisträger die Bedeutung von Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im Wettbewerb unterstrichen werden.

Der German Brand Award ist mit rund 300 Mio. Kontakten der reichweitenstärkste Marketingpreis im deutschsprachigen Raum und er wird zunehmend internationaler.

KERN wurde in den vergangenen Jahren immer wieder für die Arbeit und Leistungen in der Unternehmensnachfolge ausgezeichnet. So u.a. mehrfach von der renommierten Wirtschaftswoche als Beste Berater und zweifach als Top Consultant durch Bundespräsident a.D., Christian Wulf.

KERN ist aus der Geschichte eines Bremer Familienunternehmens entstanden und berät seit bald 20 Jahren Firmen in der gesamten D-A-CH-Region zu allen Fragen der Unternehmensnachfolge.

Die Experten begleiten an 24 Standorten KMU (Kleine und mittlere Firmen von 10 bis 250 Mitarbeiter) ausschließlich im Unternehmensverkauf, dem innerfamiliären Generationswechsel oder dem Unternehmenskauf.

KERN-Gründer Nils Koerber: ?Unser gesamtes Team ist dankbar, erneut eine Auszeichnung entgegen nehmen zu dürfen, die unser Engagement als Beratungsmarke im Mittelstand für Familienunternehmen unterstreicht.?

Aus der Keimzelle von KERN-Unternehmensnachfolge.Erfolgreicher. (www.kern-unternehmensnachfolge.com)ist zwischenzeitlich auch ein weiteres Beratungsangebot entstanden: KERN-Investment und Beteiligungen (www.kern-invest.com).

KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher. sind die Experten zum Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf, Generationswechsel in Familienunternehmen und Unternehmenskauf im Mittelstand.

Die 2004 in Bremen gegründete Beratergruppe ist an vielen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und begleitet Familienunternehmen in allen Fragen der Unternehmensnachfolge und des Generationswechsels. Durch die Entwicklung individueller Lösungen für die Betriebsübergabe, den Unternehmensverkauf und -kauf sichert KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher. Unternehmenswerte für Übergeber und Nachfolger.

Mehr über KERN erfahren Sie unter: https://www.kern-unternehmensnachfolge.com