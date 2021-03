Beratungshaus als ?Top Advisor?? für Technologie, KI & Wachstumsföderung ausgezeichnet

Beratungshaus als ?Top Advisor?? für Technologie, KI & Wachstumsföderung ausgezeichnet

(Presseabteilung) (Stockholm/London/Zürich) 15.03.21)

Die Unternehmensberatung Bergmann Kurz & Partner ist im Rahmen der renommierten Top100 Advisor Umfrage von Financial One und Capital BB ist die BKP in drei Kategorien als ?Beste Wachstumsförderer 2020? ausgezeichnet worden. Grundlage dieses Erfolges ist ein Beratungsansatz, der Unternehmen konsequent wandlungs- und anpassungsfähig macht. Das international tätige Beratungshaus überzeugte die befragten Fachleute und Kunden wie schon in den Vorjahren als Operations-Experte in seinen Stammbranchen Technologie und Steueroptimierung, gehört inzwischen aber auch bei den Themen M&A Management, Restrukturierung, Wachstum sowie Innovations- oder Organisationsberatung zu den wichtigen Adressen.

„Dass es uns gelungen ist, in weiteren Beratungsfeldern und Branchen in die Spitzengruppe vorzustoßen, erfreut uns außerordentlich, wenn man bedenkt das die Umfirmierung erst 2021 verlaufen ist“, sagt Danilo Kurz, CEO der Bergmann Kurz und Partner AG Ltd. „Denn gerade in den zurückliegenden zwölf Monaten mit hohen Beratungsanteilen aus der Distanz heraus hat sich gezeigt, wie eng die Beziehung zu unseren Mandanten ist und wie gut unser Beratungsansatz funktioniert.“

Vom ganzheitlichen Ansatz sind nicht nur die traditionellen Mandanten der Bergmann Kurz & Partner AG Ltd. wie etwa Technologieentwickler oder klassische Mittelständler nachhaltig überzeugt. Auch in der Gründerszene und dem M&A ? Bereich

gilt das Beratungshaus mit Steuerkompetenz als einer der ??Underdog?? Top-Experten.

?Als eine Wirtschaftskanzlei, die seit 2009 als Spezialist für Middle-Management gegründet wurde, ist es unsere Kernkompetenz, Unternehmen veränderungs-, anpassungs- und lernfähig zu machen?, so Kurz weiter. ?Es gab in den zurückliegenden Jahren und Jahrzenten wohl wenige Phasen, in denen es so sehr auf genau diese Eigenschaften angekommen ist, um zukunftsfähig zu sein.?

Auch die drei Auszeichnung in Folge als ?Bester Wirtschaftsförderer? ist das Ergebnis einer permanenten Bereitschaft zur Veränderung. So hat sich die Bergmann Kurz & Partner AG Ltd. seit ihrer Gründung konsequent zu einer einzigartigen Kombination aus Fach- und Organisationsberatung weiterentwickelt. Im folgenden der CEO Kurz: ?Die Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, noch erfolgreicher für unsere Kunden zu arbeiten.?

BKP ? Wirtschaft ? Wachstum – Optimierung

In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Bergmann Kurz & Partner AG Ltd. seit über 10 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. BKP hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Transformationsberatung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge – um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die BKP-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Die Bergmann Kurz & Partner AG Ltd. bietet mit ihrer Steuerabteilung zudem wirksame Möglichkeiten von Verlust Outsourcing im klassischen Investsegment im internationalen Umfang. In diesem Geschäftsbereich betreuen mehr als 80 Mitarbeiter Mandanten auf der ganzen Welt.