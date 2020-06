Beratungsservice-ac GmbH / Michael Becker ist das erste in 2020 auf die DIN-Norm 77230 zertifiziertes Finanzberatungs-Unternehmen in Aachen

Neue DIN-Norm garantiert rein bedarfsorientierte und individuelle Finanzanalyse rund um die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung

Aachen, 17.06.2020 Zahllose Prozesse und Produkte unseres täglichen Lebens sind genormt. Am bekanntesten sind die DIN-Norm für Papierformate und die Qualitätsnorm DIN ISO 9001. Jetzt hat ein hochkarätig besetzter Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung DIN in Berlin die erste DIN-Norm innerhalb der Finanzberatung in Deutschland verabschiedet. Gleich nach Inkrafttreten der Norm, hat sich Michael Becker als eines der ersten Finanzberatungs-Unternehmen in Deutschland vom zuständigen Defino Institut für Finanznorm auf die neue DIN-Norm 77230 ?Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte? zertifizieren lassen. ?Das DEFINO-Siegel bestätigt unseren ganzheitlichen Anspruch, bei dem einzig der Bedarf und das Interesse des Kunden gilt?, sagt Michael Becker, Beratungsservice-ac GmbH). Der Zertifizierung waren intensive Schulungen und eine strenge Prüfung vorausgegangen.

Nur der tatsächliche Bedarf des Kunden zählt

An der neuen DIN-Norm haben vier Jahre lang Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft gearbeitet. Die Norm soll verhindern, dass Finanzberater am tatsächlichen Bedarf des Kunden vorbeiberaten können. Den Bedarf stellt der von DEFINO auf die Norm zertifizierte Berater über einen standardisierten Analyseprozess fest. Die zertifizierte Anwendung der genormten Finanzanalyse garantiert eine wirklich individuelle Kundenbetrachtung und führt zu Objektivität und Transparenz in der nachfolgenden Beratung.

Kunden werden sich bei einem auf die DIN-Norm zertifizierten Berater also darauf verlassen können, keine Finanzprodukte zu bekommen, die für ihn überflüssig oder von nachgelagerter Bedeutung sind.

Beratungsservice-ac GmbH

? Inhabergeführtes Beratungsunternehmen

? Qualitätssicherung durch absolviertes Studium der Versicherungswirtschaft mit dem Abschluss des Versicherungsfachwirtes und weitere akademische Grade