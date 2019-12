Bereitsüber 100.000 Asylerstanträge von in Deutschland geborenen Kindern

Der Anteil der Asylanträge von erst in Deutschland geborenen

Flüchtlingskindern steigt weiter. Nach einem Bericht der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Samstag) unter Berufung auf Statistiken des Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge stieg der Anteil von 19,9 Prozent im vergangenen Jahr

auf 22 Prozent aller Erstanträge in den ersten elf Monaten dieses Jahres. 29.325

Anträge galten von Januar bis November dem Schutz von Babys, die erst nach der

Ankunft ihrer Eltern in Deutschland zur Welt kamen. Seit 2012 stieg ihre Zahl

damit insgesamt auf 100.099 Kinder.

