Bergbau in British Columbia bestens positioniert

Die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie sollten hier gut gemeistert werden können. Laut dem BC Mine Report sind die Ergebnisse für die Bergbauindustrie gemischt. British Columbia ist ein wichtiger Exporteur von Hüttenkohle und ein großer Kupferproduzent. Kohle und Kupfer wurden preislich hart getroffen von der Viruskrise. Im Goldbergbau ist British Columbia ebenfalls von großer Bedeutung. Gold hat als Zufluchtsort für Investoren einen Preisanstieg verzeichnet.

Wer hier seine Goldprojekte hat, befindet sich auf bestem Boden. Die Branche war in den Jahren nach der globalen Finanzkrise 2008/2009 hier umsichtig in punkto Ausgaben- und Expansionspläne. Auch herrschen hohe Umweltstandards, enge Beziehungen zu den Gemeinden und ein großes Engagement in Sachen Gesundheit und Sicherheit. Dies alles kommt in einer Krise wie aktuell den Gesellschaften zugute.

Auch war British Columbia im Vergleich zu manch anderen Bergbaugebieten in Kanada und weltweit während der Pandemiewelle anfänglich noch aktiv. Und lange bevor das Schlagwort ESG entstand, war dies in British Columbia bereits Realität. ESG steht für drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen (Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, nachhaltige Unternehmensführung).

Eine Goldgesellschaft in British Columbia ist Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-skeena-resources-und-cardinal-resources/ -. Zwei früher produzierende Gold- und Silberminen, Snip und Eskay Creek werden hier von Skeena Resources entwickelt.

Auch GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-vizsla-resources-oceanagold-goldmining-und-endeavour-silver/ – hat in seinem großen Portfolio von Projekten ein aussichtsreiches Goldprojekt in British Columbia, das Homestake Ridge-Projekt, eine 7.500 Hektar große Liegenschaft. Für diese liegt eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung sowie eine aktuelle Ressourcenschätzung vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

