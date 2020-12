Bergbauland mit Potenzial ? Ecuador

Zwischen den Bergbauländern Kolumbien und Peru liegt Ecuador und erstreckt sich über die Pazifikküste bis zu den Hochanden. Das Land besitzt Einiges an Rohstoffen. Noch sind viele Gebiete nicht oder kaum erforscht. Ein weiteres Plus von Ecuador ist die Unterstützung von Bergbauunternehmen durch die Regierung. Denn der Bergbau kann die wirtschaftliche Entwicklung von Ecuador fördern. Und so gibt es steuerliche Anreize und eine günstige Gesetzgebung. Zudem erfolgt seit dem Jahr 2000 die Währungsumrechnung in US-Dollar.

Dass auch eine funktionierende Infrastruktur wichtig ist, um Bergbaugesellschaften ins Land zu ziehen, hat Ecuador ebenfalls erkannt. Vorteilhaft sind dabei ein vergleichsweise modernes Hafen- und Autobahnsystem sowie der nahe Panamakanal. Die relativ niedrigen Lohn- und Energiekosten sind ebenfalls von Vorteil.

Ein Unternehmen, das in den Anden in Ecuador Bergbau betreibt, ist Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=rM9XiXJvtqo&t=15s -. Das Flaggschiffprojekt der Gesellschaft, das The Lost Cities Cutucu-Projekt enthält Gold und Kupfer und es liegt im metallogenischen Gürtel in den östlichen Ausläufern im Südosten Ecuadors.

Ebenfalls Gold- und Kupferprojekte in Ecuador stehen im Fokus von Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=Ehyegui1eHk&t=8s -. Mit dem Partner Salazar Resources verfolgt Adventus Mining die Projekte Curipamba, Pijiili und Santiago. Daneben ist die Gesellschaft auch in Irland mit Explorationsprojekten unterwegs.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Adventus Mining (- https://www.resourcecapital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/