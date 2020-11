Bergbauland Nevada

Heute zeugen viele Geisterstädte in Nevadas Hinterland vom Gold- und Silberrausch vergangener Zeiten. Denn im Jahr 1859 wurde in Nevada Silber gefunden. Einige der teilweise wunderschönen Geisterstädte sind heute noch bewohnt. Heute gehört der Bergbau neben dem Tourismus und der Viehwirtschaft zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Und die Gesetze sind in Nevada sehr bergbaufreundlich.

Im Jahr 1904 wurde in Nevada Gold gefunden in den Bullfrog Hills, fünf Jahre dauerte der Goldrausch damals.

Ein Unternehmen, das heute auf Gold und Silber in Nevada setzt, ist Corvus Gold – https://www.youtube.com/watch?v=x-rGASHnr4k&t=1s -. Dessen Projekte North Bullfrog und Mother Lode haben bereits gute Bohrergebnisse hervorgebracht. Auf der Mother Lode-Liegenschaft im East Bullfrog Minendistrikt konnte Corvus gerade hervorragende Werte (beispielsweise 12,2 Meter mit 4,88 Gramm Gold je Tonne Gestein) von der Neuentdeckung Lynnda Strip berichten.

Bereits Produzent in Nevada ist Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=pkBMHKISOTE&t=6s -. Die Pan-Liegenschaft produziert seit 2017 wieder und die Produktion steigt jährlich an. Neueste Bohrergebnisse brachten etwa knapp 50 Meter mit 2,17 Gramm Gold je Tonne Gestein. Das zweite Projekt von Fiore Gold, das Gold Rock-Projekt, liegt nicht weit, nur acht Kilometer entfernt in White Pine County. Beide Goldminen werden, so Schätzungen, zusammen mehr als 100.000 Unzen Gold pro Jahr abwerfen. Eine zeitnahe Aufnahme der Produktion könnte folgen.

Nevada ist also immer noch ein sehr gutes Pflaster für Goldgesellschaften und man darf auf weitere Untersuchungsergebnisse gespannt sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

