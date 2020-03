Bernd Gögel: “Koalition der Willigen” ist Hirngespinst

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel MdL hat die sog. “Koalition der

Willigen” zur Aufnahme von bis zu 1500 Kindern von den griechischen Inseln als

deutsches Hirngespinst kritisiert. “Wir maßen uns mal wieder eine europäische

Führungsrolle an, diesmal eine moralische, die wir längst nicht haben. Wenn es

laut Annegret Kramp-Karrenbauer bestenfalls Anzeichen dafür gibt, dass sich

höchstens Frankreich an einer solchen Koalition beteiligt, erkauft sich die

Bundesregierung ein gutes Gefühl auf Kosten des Steuerzahlers, der für jedes

dieser Kinder mindestens 6.000 Euro monatlich aufbringen muss”, ärgert sich

Gögel. Hinzu kommt, dass sich die Kinder kaum allein auf den langen

beschwerlichen Weg an die griechisch-türkische Grenze machen, um dann in die EU

zu gelangen. Damit sind die Weichen für ein neues 2015 gestellt. Österreichs

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat mit den Worten “Wer Frauen und Kinder

aufnimmt, nimmt genauso die Väter und die Männer auf” bekräftigt, keine

zusätzlichen Flüchtlinge in Österreich aufzunehmen.

Selbst der Berliner Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hatte im offenen Streit

mit CSU-Chef Markus Söder erklärt, dass Zuwanderung vor dem Hintergrund der

vergangenen Jahre so ausgesteuert werden müsse, “dass die Tragfähigkeit von

Migration und der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft erhalten bleiben”. “Ihr

habt nichts gelernt, die Leute wollen keine Flüchtlinge”, soll Brinkhaus laut

Focus geschrien haben. “Ihr sitzt hier im Kabinett, ich bin im Wahlkreis und

spreche mit den Menschen”. Aus dieser Spaltung der Fraktion lässt sich

messerscharf auf die Spaltung des Landes schließen, so Gögel. Noch gar nicht

berücksichtigt ist dabei der Zusammenhang zwischen der Schulpflicht der Kinder

und dem Corona-Problem, das wir uns mit ihnen einhandeln können: Das Lahrer

Max-Planck-Gymnasium ist bereits geschlossen. “Die Berliner Koalition

verwechselt Humanismus mit Aktionismus”, ärgert sich Gögel. “Aufgabe eines

souveränen Staates ist, seine nationalen Interessen auch mit Machtmitteln zu

verteidigen. Hohe finanzielle Lasten, erschütterte Sicherheitsbedürfnisse und

Gefühle von Kontrollverlust sind ein zu hoher Preis, der der Bevölkerung

zugemutet werden soll. Die Erpressung durch einen Staat darf nicht von Erfolg

gekrönt werden!”

