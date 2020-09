Berner Group entscheidet sich für ISO Professional Services und das Master Data Governance-System ISO Marlin

Die ISO Professional Services GmbH (IPS) setzte sich im Zuge einer Ausschreibung als beste in SAP integrierte Master Data Governance-Lösung für die Berner Group durch. Mit der Marlin Suite trägt die IPS dazu bei, die Geschäftsprozesse ihres neuen Kunden effizienter und sicherer zu gestalten.

Das B2B-Großhandelsunternehmen Berner suchte eine kurzfristig verfügbare, in SAP S/4HANA integrierte Lösung zur Optimierung des Data Governance-Prozesses. Diese Lösung sollte nicht nur die Datenqualität verbessern, sondern auch die Datenverarbeitungsprozesse einfacher, schneller und sicherer machen. Die Einführung des holistischen Data Governance-Prozesses, inklusive der Add-ons Dublettenfindung, Adressvalidierung, UST-ID- und Sanktionslistenprüfung der ISO Professional Services soll genau diese Anforderungen erfüllen. Binnen zwei Wochen erfolgt die Installation der SAP Add-ons.

Die Lösung Marlin Content bietet Berner künftig die Möglichkeit, verschiedene Datenprovider wie zum Beispiel beDirect oder Bisnode zentral zu nutzen und gleichzeitig verschiedene länderspezifische Datenanbieter bei Bedarf anzubinden. Direkt bei der Anlage werden die Stammdaten identifiziert und mit Merkmalen angereichert.

Darüber hinaus sieht die IPS vor, die neuen Lösungen für S/4HANA in der Übergangszeit auch in die alte SAP ECC6-Welt einzubeziehen, was den Wechsel maßgebend vereinfacht. Ebenso sollen künftig weitere Systeme wie SAP Ariba an die Governance-Lösung von IPS angebunden werden.

Über Berner Group

Die Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen. Die Vision lautet: ?We keep the world together and moving?. Berner ist der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion für Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vier Vertriebskanälen schafft Berner für seine Kunden ein integriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen sowie im Bereich der Chemie ist Berner gleichzeitig innovativer Hersteller. Mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in 23 Ländern ist das Unternehmen für seine Kunden vertreten.

Die ISO Professional Services GmbH verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in SAP Beratung und Hosting sowie IT-Infrastrukturdienstleistung. Die Kernkompetenzen umfassen den gesamten Lebenszyklus von SAP und Non-SAP-Landschaften ? von der Beratung, Einführung, Optimierung bis zum Betrieb. Der Betrieb kann sämtliche Facetten umfassen, vom punktuellen Remote-Operating über Managed Services bis hin zum Full Outsourcing. Spezielles Know-how besteht im Data Quality Management großer Datenbestände, Data Governance sowie Datenintegration im Kontext von Industrie 4.0. Derzeit nutzen rund 45.000 SAP Anwender auf über 380 SAP Installationen die modularen Lösungen, um die Datenqualität der Stammdaten in SAP zu verbessern. SAP Hosting und Produkte im Bereich Data Quality Management sind von SAP SE zertifiziert.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, international aufgestellten IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Professional Services die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus, und die ISO Public Services für Software und IT-Services für die Öffentliche Verwaltung.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions, ISO Professional Services und ISO Public Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.iso-gruppe.com