Bernhard Moestl: Special Leadership Skills – Mitarbeiterführung in einer digitalisierten Welt

In diesem Seminar zeigt Top-Experte Bernhard Moestl, wie das möglich ist. Anhand vieler praxisorientierter Beispiele erfahren Sie, wie neuartige Denk-, Führungs- und Handlungsansätze es auch Ihnen ermöglichen, den Schwung der Veränderung für Ihren beruflichen, aber auch privaten Erfolg zu nutzen.

Die Inhalte werden in Vortrags-, Gesprächs- und Diskussionsform übermittelt. Zusätzlich werden in praktischen Übungen Gesprächs- und Formulierungstechniken, Methoden zur Lösung von Blockaden und zur Steuerung von Energie sowie Atem- und Konzentrationstechniken erlernt.

Themen:

Herausforderung „4.0″ verstehen und annehmen

Zur Autorität werden statt autoritär führen

Emotionale Kompetenz

Selbst- und Markenpositionierung

Kritikkultur

Entscheiden und Kommunizieren

Veränderungen kommunizieren und begleiten

Storytelling wirklich verstehen

Der Weg zur Marktführerschaft

Zielsetzungen (Lernziele)

Ihr Erfolg

• Die Anforderungen an die neue Zeit verstehen

• Eine zeitgemäße Führungs-, Kritik- und Entscheidungskultur entwickeln

• Vorhandene Potenziale erkennen und bewusst nutzen

• Den Kunden verstehen und neue Marketingstrategien entwickeln

• Innere Führungsstärke entwickeln

• Gestalten und Begleiten von Veränderungsprozessen

• Neue Werkzeuge kennen und nutzen lernen

• Den Mitbewerb verstehen

• Bessere wirtschaftliche Ergebnisse erreichen

Zielgruppe

Mit diesem Top-Seminar wenden wir uns an alle Personen mit Führungsverantwortung, die lernen möchten, im Zeitalter der Digitalisierung bessere Entscheidungen zu treffen sowie vorhandene Ressourcen zu erkennen und zu nutzen, um gemeinsam mit ihrem Team auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben.

Profitieren Sie von unserem Preisvorteil und kommen Sie im Team!

Im Seminarpreis enthalten ist der Begrüßungskaffee ab 8.30 Uhr und die ganztägige Verpflegung und auch das Buch “Die 13 Siegel der Macht – Von der Kunst der guten Führung” von Bernhard Moestl!

Ihr Referent:

Bestsellerautor Bernhard Moestl zählt zu Europas führenden Experten in den Bereichen Bewusstsein und Kraft des Denkens. Der ausgebildete Fotografenmeister verbrachte viele Jahre in Asien, wo er die Gedankenkraft der legendären Kampfmönche von Shaolin studierte. Heute macht Bernhard Moestl als international gebuchter Vortragsredner und Erfolgscoach in Vorträgen, Seminaren, Beratungen und Büchern die seit Jahrhunderten erfolgreichen fernöstlichen Denk- und Handlungsansätze für westlichen Führungserfolg nutzbar.

Seminardetails:

Wann: Mi, 06.05.2020 von 09 – 17 Uhr

Wo: WIFI Steiermark, Graz (AT)

Mehr erfahren und anmelden: https://www.stmk.wifi.at/kurs/18603x-bernhard-moestl-special-leadership-skills-mitarbeiterfuehrung-in-einer-digitalisierten-welt

Veranstalter:

WIFI Steiermark

Körblergasse 111-113, 8010 Graz

T: +43 316 602 1234