Beruflicher Wiedereinstieg leicht(er) gemacht!

Nach einer Berufspause wieder durchzustarten bietet die große Chance, den Job zu finden, für den man wirklich brennt. Dafür braucht es jedoch einen klar strukturierten Plan. “Restart Today. Die Roadmap für dein erfolgreiches berufliches Comeback” bietet diesen Plan.

In sieben Schritten leiten die beiden Autorinnen die Leser durch die zentralen Themen beim Wiedereinstieg und beantworten dabei entscheidende Fragen, z.B. wie man sein Zutrauen stärkt, Entschlossenheit gewinnt oder den Job findet, für den man morgens aus dem Bett springt. Zahlreiche Beispiele aus der neuen Arbeitswelt, Lösungsvorschläge und Checklisten machen das Buch zu einem inspirierenden Ratgeber für den Weg zurück in den Job.

Aller Anfang ist schwer. Nach einer längeren Auszeit fällt es vielen schwer, in den Job zurückzufinden. Neben Selbstzweifeln, Überforderung und Unwissenheit kämpfen WiedereinsteigerInnen zusätzlich mit dem Umbruch in der Arbeitswelt, der Karrierebegriffe und Aufgabenfelder verändert. Ein Anknüpfen an Tätigkeiten vor der Auszeit ist oft nicht mehr möglich und eine berufliche Neuorientierung notwendig.

Mit dieser strukturierten Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt das berufliche Comeback. Mit professionellen Übungen und Tools aus Business Coaching und Wirtschaftspsychologie erhalten die Leser eine Roadmap an die Hand und gelangen zu mehr Sicherheit und Zielorientierung. Praxisorientierte Action Steps sowie Checklisten unterstützen bei der Entwicklung einer individuellen Strategie.

Ergänzend gibt es ein Online-Coaching-Portal der Autorinnen mit einem Mentoring Programm und individueller Unterstützung auf Restart-Today.de

Restart Today. Roadmap für dein erfolgreiches berufliches Comeback. Inkl. Arbeitshilfen online

Haufe Lexware Verlag, Fachreihe Management

1. Auflage 2020 I 223 Seiten | Broschur | DIN A5 I

Buch ISBN 978-3-648-13807-6 | ? 29,95 [D] | eBook ISBN 978-3-648-13808-3 | ? 25,99

Über die Autorinnen:

Gesche Heitmann, Moderatorin, hat 20 Jahre internationale Marketingforschung für IT Konzerne verantwortet. Ihr Schwerpunkt ist HR, beruflicher Neustart und New Work.

Julia Mohring, Consultant und Leadership Coach, berät seit über 10 Jahren Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Female Empowerment und Erfolgsplanung gehören zu ihren Schwerpunkten.