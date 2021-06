Berufsbegleitend zum Master-Abschluss an der HWG Ludwigshafen

Am Freitag, den 2. Juli 2021, lädt die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) berufstätige Studieninteressierte ab 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu einer virtuellen Informationsveranstaltung ein. Vorgestellt werden weiterbildende MBA-Studiengänge, die als Fernstudium berufsbegleitend angeboten werden. Angesprochen sind alle, die sich neben Beruf und Familie mit einem Masterstudium weiterqualifizieren möchten. Die GSRN, eine Einrichtung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG), bietet die Studiengänge, die den Masterabschluss einer staatlichen Hochschule vermitteln, an. Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten sich per Mail bei info@gsrn.de an zu melden und erhält anschließend einen Link für die per Zoom durchgeführte Veranstaltung. Weitere Infos zur Veranstaltung hier: https://gsrn.de/neuigkeiten/virtuelle-informationsveranstaltung-am-2-juli-2021/

Drei MBA-Fernstudiengänge im Detail

Der Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Prof. Dr. Peter Mudra, und Klaus Eisold, Geschäftsführer der Graduate School Rhein-Neckar, beginnen mit einer allgemeinen Einführung in das berufsbegleitende Studieren. Anschließend findet in verschiedenen virtuellen Räumen eine ausführliche und individuelle Beratung zu den verschiedenen Studiengängen statt. Dabei werden auch die drei Fernstudiengänge Unternehmensführung, Internationale Betriebswirtschaftslehre / International Business Management und Digital Finance, Strategie & Accounting vorgestellt und Fragen zur Zulassung und zu den Inhalten beantwortet.

Alle Studiengänge schließen mit dem akkreditierten Titel MBA ? Master of Business Administration ab. Sie richten sich an (zukünftige) Führungskräfte mit einem ersten Studienabschluss. Besonders qualifizierte Berufstätige ohne ersten Hochschulabschluss, aber mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung können unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung ebenfalls zum Masterstudium zugelassen werden.

Das zfh ? Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die HWG Ludwigshafen bei der Durchführung der Fernstudiengänge. Hier können sich Interessierte für das kommenden Wintersemester 2021/22 noch bis zum 15. Juli 2021 bewerben: www.zfh.de/anmeldung/

Weitere Informationen zu den Studiengängen der GSRN unter https://gsrn.de/studienangebot/

Kontakt:

Graduate School Rhein-Neckar gGmbH

Ernst-Boehe-Str. 15

D-67059 Ludwigshafen

0621 595 7280-0

info@gsrn.de

www.gsrn.de

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.520 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.