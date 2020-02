Berufsstart-Studie: Stillstand der Karriere versus Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen und Bezahlung

Viele Unternehmen wissen nicht, wie sie bei ihren zukünftigen Fach- und Führungskräfte eine hohe Wahrnehmung erreichen. Die primären Eigenschaften eines Unternehmens spielen für die befragten Studienteilnehmer eine weitaus ausschlaggebendere Rolle, als die Unternehmensgröße und der Firmensitz.

Weiterbildungsmöglichkeiten

Der Fortschritt ist den Studierenden und Absolventen besonders wichtig, sei es nun beruflich in Form der Aufstiegschancen oder fachlich in Form von Weiterbildungsangeboten. Fest steht: Die Fach- und Führungskräfte von morgen lehnen einen Stillstand ihrer Karriere ab.

Seit Beginn der »Attraktiven Arbeitgeber Studie« wurde daher auch diese Eigenschaft immer wieder auf Platz eins gewählt und konnte erstmals in diesem Jahr eine weitere Steigerung um 3% verzeichnen. 72,4% der Befragten bewerten die vom Arbeitgeber gebotenen Weiterbildungsmaßnahmen als wichtig und somit ausschlaggebend bei der Berufswahl.

Aufstiegschancen

Wie auch in den Ergebnissen der letzten Studien, haben die Studenten und Absolventen die Aufstiegschancen als zweitwichtigste Eigenschaft eingestuft. So haben 60,2% mit »wichtig« abgestimmt und bewerten die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten als ein ausschlaggebendes Kriterium bei ihrer Arbeitgeberwahl.

Bezahlung

2019 haben immerhin 5% mehr Studenten als 2018 die Bezahlung als wichtig angesehen und so kann sich dieser Punkt in der Gesamtwertung auf Rang 3 halten.

60% beziehen das Gehalt bei ihrer Jobentscheidung mit ein, wohingegen ein Drittel diesem Thema neutral gegenüber steht.

Die Ergebnisse der Studie und weitere spannende Artikel finden Sie auf https://www.berufsstart.de/karriere/attraktive-arbeitgeber/2019/.

