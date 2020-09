Beschleunigte Fertigung von Prototypenwerkzeugen durch CADENASÄhnlichkeitssuche&AddiFab 3D Drucktechnologie

In der Spritzguss Industrie gestaltete sich der Prozess zur Entwicklung eines Prototyps oder die Produktion von Teilen in Kleinserien bisher aufwendig. Da die Herstellung der jeweils benötigten Presswerkzeuge mittels CNC Fräsen zur Fertigung der Endprodukte, wie Zahnrädern, Buchsen, Dichtungen etc. oft sehr teuer und zeitintensiv ist, setzen immer mehr Unternehmen auf neue Technologien, wie die Additive Fertigung. Eine leistungsstarke Lösung für gedruckte Werkzeuge bietet das dänische Unternehmen AddiFab mit seiner Freeform Injection Molding Technologie. Im Zusammenspiel mit der Geometrischen Ähnlichkeitssuche des Strategischen Teilemanagements PARTsolutions von CADENAS kann die Fertigung von Werkzeugen für den Prototypenbau und Kleinserienproduktion jetzt nochmals entscheidend vereinfacht und beschleunigt werden.

Ähnliche Komponenten anhand der Geometrie und Größe auffinden

Mithilfe der Geometrischen Ähnlichkeitssuche GEOsearch können Ingenieure ausgehend von einem grob konstruierten Teil oder einer 3D Skizze schnell und einfach geometrisch ähnliche Komponenten der unternehmenseigenen Teilebibliothek suchen, die bereits zum Einsatz kamen und dabei genau die passenden Abmaße besitzen.

Neben der jeweils gesuchten Form können Nutzer zusätzlich bei der GEOsearch von CADENAS auch die gewünschte Größe des gedruckten Werkzeugs im Vorfeld der Suche definieren. Denn beim Druck mit der AddiFab Technologie ist die Maximalgröße von 10 x 10 x 20 cm von entscheidender Bedeutung. Zu große Werkstücke können auf diese Weise effektiv ausgeschlossen werden.

Durch die deutlich reduzierten Kosten von 3D Druck-Werkzeugen bei der Prototypenentwicklung und Kleinserienproduktion lässt sich mit PARTsolutions in Kombination mit der AddiFab Drucktechnologie ein enormes Einsparpotenzial realisieren.

3D Drucke von Prototypen- und Kleinserien-Werkzeugen innerhalb eines Tages

Mit der AddiFab Technologie können innerhalb eines Tages Werkzeuge in 3D gedruckt werden. Diese verfügen über eine für die Erstellung von Prototypen in der Produktentwicklung und Kleinserienproduktion entsprechenden Qualität und sind in der Herstellung um ein Vielfaches günstiger. Die Technologie ermöglicht mittels 3D Druck auch die Herstellung komplexer Werkzeuge, die nicht mit herkömmlichen Spritzgusswerkzeugen gepresst werden können. ?3D Druck führt zu großen Einsparungen durch kürzere Lieferzeiten und sehr niedrige Einstiegskosten. Mit PARTsolutions können wir den Anwendern des Freeform Injection Molding eine ideale Lösung für die Herstellung von Prototypen und Kleinserien beim Spritzguss bieten?, so Lasse G. Staal, CEO bei AddiFab.

