Beschleunigung des Wachstums in Europa: OroCommerce ernennt deutschen Länderbeauftragten

OroCommerce, die führende Open Source eCommerce-Plattform für B2B-Unternehmen, gab heute die Ernennung von Thomas Fleck zum Country Manager und Vice President of Sales für die DACH-Region bekannt, zu der Deutschland, die Schweiz und Österreich gehören. Kurz zuvor war OroCommerce zum Hauptakteur im IDC MarketScape 2020 für digitale B2B-Plattformen ernannt worden. Außerdem gehörte OroCommerce im Magic Quadrant-Bericht 2020 von Gartner für den digitalen Handel zu den Top-15-Unternehmen.

Als größter Markt für E-Commerce in der Europäischen Union und fünftgrößter der Welt wird Deutschland im Bereich E-Commerce bis 2023 voraussichtlich einen Gesamtumsatz von mehr als 100 Millionen USD erzielen. OroCommerce, das bereits mehr als 200 Hersteller, Großhändler und Vertreiber auf der ganzen Welt beliefert, ist gut dafür aufgestellt, den B2B-Unternehmen der DACH-Region im Online-Wettbewerb unter die Arme zu greifen. Die Pandemie war ein Weckruf für große und kleine B2B-Händler, die sich zuvor nur langsam dem E-Commerce zugewandt haben, weshalb die Nachfrage nach einer dedizierten B2B-E-Commerce-Lösung, die native Integrationen mit CRM-Funktionen bietet, in die Höhe schnellte. OroCommerce verfügt nicht nur über vollständig integrierte CRM-Funktionen in OroCRM, sondern auch über eine Open-Source-Architektur, die von führenden Analysten gewürdigt wurde und mit der modernste Anpassungen möglich sind, die allen komplexen B2B-Anforderungen gerecht werden.

Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Transformation bei den B2B-Verkäufern beschleunigt. Im Zuge dessen konnte Oro Thomas Fleck, der über langjährige Erfahrung im E-Commerce verfügt, als Leiter für die weitere Expansion des Unternehmens in der DACH-Region gewinnen. Fleck ist CEO der IT-Agentur Nettresearch und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, weltweiten Unternehmen wie AIDA Cruises, Axalta, DHL, Ingenico, Temando und der Universal Music Group mit skalierbaren digitalen Lösungen dabei zu helfen, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein. Zu Beginn seiner Karriere spielte Fleck eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Magento beim Eintritt in den deutschen Markt, wo er für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten zuständig war und die berühmte Meet Magento-Community leitete und die dazugehörigen Veranstaltungen organisierte.

„Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei Oro mit CEO Yoav Kutner als Leiter, einem echten Visionär im Bereich E-Commerce, mit dem ich bereits bei der großflächigen Einführung von Magento zusammengearbeitet habe. Mit der Erfahrung und den Führungsqualitäten von Yoav prägt OroCommerce die zukünftige Entwicklung im B2B-E-Commerce“, erklärte Fleck. „Als einzige B2B-Handelsplattform, die von Grund auf den Schwerpunkt auf die Kundenbeziehungen gelegt hat, ist OroCommerce das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Team von Oro zusammenzuarbeiten und mehr Unternehmen in der DACH-Region einen automatisierten Verkaufsprozess und ein verbessertes Kundenerlebnis zu ermöglichen.“

Fleck tritt die Nachfolge des ehemaligem DACH-Regionaldirektors Andreas Minich bei Oro an, der künftig für Channel-Partnerschaften und Kundenerfolg zuständig sein wird.

Informationen zu Oro, Inc.

Oro, Inc. bietet eine Reihe von Open Source-Handelsanwendungen: OroPlatform, OroCRM und OroCommerce. OroCRM ist eine Lösung für Multichannel-Unternehmen, und OroCommerce, die einzige E-Commerce-Plattform, die speziell für B2B-Unternehmen entwickelt wurde, wurde von Frost and Sullivan als führendes B2B-E-Commerce-Produkt des Jahres 2017 ausgezeichnet. Die Gründer von Oro haben auch Magento gegründet und verfügen über langjährige Erfahrung in der eCommerce-Branche. Dazu gehören Yoav Kutner, Geschäftsführer, Dima Soroka, Chief Technology Officer, und Roy Rubin, Direktor des Oro-Beirats. Weitere Informationen zu OroCommerce finden Sie unter https://oroinc.com/b2b-ecommerce/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3058155-1&h=4121415226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3058155-2%26h%3D2811355903%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2927555-1%2526h%253D3490814842%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Foroinc.com%25252Fb2b-ecommerce%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Foroinc.com%25252Fb2b-ecommerce%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Foroinc.com%252Fb2b-ecommerce%252F&a=https%3A%2F%2Foroinc.com%2Fb2b-ecommerce%2F).

Pressekontakt:

David Wamsley

Rosebud Communications für Oro, Inc.

415.259.9104

dave@rosebudpr.io

Original-Content von: Oro, Inc., übermittelt durch news aktuell