Besondere Momente verschenken mit AquaSoft DiaShow

Potsdam, im Oktober 2020 ? Für viele kommt Weihnachten jedes Jahr wieder aufs Neue ganz schön plötzlich und es stellt sich die Frage: Was schenke ich meinen Liebsten? Ein passendes Präsent für den Partner, für die beste Freundin oder ein Familienmitglied zu finden ist nicht immer leicht. Das Geschenk soll ja nichts Beliebiges sein, sondern individuell und eine persönliche Botschaft vermitteln. Die schönsten gemeinsamen Erinnerungen verschenken ? das geht in Form einer liebevoll gestalteten Fotopräsentation. Mit der Software DiaShow bietet AquaSoft das ideale Werkzeug, um auf Fotos festgehaltene Erinnerungen nicht nur zu teilen, sondern sie lebendig werden zu lassen.

Geldgeschenke oder Gutscheine sind zwar nach wie vor sehr beliebte Geschenke, es geht aber viel persönlicher. Auf Smartphone-Speichern und Festplatten liegen unzählige Fotos, die geteilt werden möchten ? von der Urlaubsreise, der Familienfeier, einem gemeinsamen Ausflug oder der Einschulung des Enkelkinds. Mit dem heimischen PC und der Software DiaShow von AquaSoft lassen sich daraus wahre Multimediashows erstellen.

Bilder aufpeppen im Handumdrehen

Mit der Software können auch Einsteiger attraktive und unterhaltsame Fotopräsentationen erstellen. Dafür bietet das Programm eine reichhaltig gefüllte Werkzeugkiste. Mithilfe verschiedener Vorlagen können einzelne Bilder aufgepeppt und in Szene gesetzt werden, etwa mit Rahmen, Bildmasken und Farbeffekten. Lebendig werden die Bilder mit Überblendungen und vielfältigen Animationen. Bilder, Videos und Texteinblendungen können bewegt, gedreht und animiert werden. Auch Kameraschwenks wie etwa der nach einem Dokumentarfilmer benannte “Ken Burns”-Effekt sind möglich oder das Zoomen auf bestimmte Bilddetails. Zusätzlich kann die Fotoanimation mit Hintergrundmusik unterlegt werden oder von einer Erzählstimme kommentiert werden.

Bilder werden lebendig mit Effekten und Animationen

Aller Anfang ist leicht: DiaShow bietet eine ganze Reihe von Effekt- und Bewegungsvorlagen, die ganz einfach per Drag-and-Drop bedient werden. Auch Einsteiger können so ganz einfach und schnell ansprechende Ergebnisse erzielen. Wer tiefer in die Möglichkeiten der Software einsteigt, findet eine riesige flexible Werkzeugkiste vor, um seine kreativen Ideen zu verwirklichen. Mit Live-Effekten wie Masken, Weichzeichner, Schatten, Farbkorrekturen, Displacement-Mapping oder Halbton-Effekte können einzelne Bilder optisch aufgewertet werden, ein Partikelsystem erlaubt vielfältige Animationen von dezent bewegten Hintergründen bis hin zu sanft rieselndem Schnee. Collagen mit beliebig vielen Spuren in der Timeline und Bild-im-Bild-Effekte bringen noch mehr Leben in eine Fotopräsentation.

Projekte bearbeiten und Ergebnisse teilen leicht gemacht

Auch große Projekte bleiben mit DiaShow jederzeit übersichtlich, so dass selbst mehrstündige Diashows mit tausenden Bildern einfach realisierbar sind. Jedes Projekt kann in Kapitel und Unterkapitel unterteilt werden, fertige Kapitel werden einfach zugeklappt. Das gesamte Projekt inklusive sämtlicher verwendeter Bilder, Videos, Musik und Schriftarten wird archiviert, sodass es auch Jahre später noch vollständig bearbeitbar ist. Dazu veröffentlicht AquaSoft regelmäßig Updates, Tipps und Tricks, neue Angebote, Videoanleitungen und Gestaltungsideen. Und auch beim Anschauen und Vorführen der Fotoshow hat man die freie Wahl ? ob gemeinsam auf dem heimischen Fernseher, auf einem USB-Stick oder anderen Datenträger als hübsch verpacktes Geschenk oder als Datei per E-Mail oder Download für die Liebsten in der Ferne ? mit DiaShow können die schönsten Fotomomente geteilt werden.

Preis und Verfügbarkeit

AquaSoft DiaShow ist in zwei Versionen erhältlich: DiaShow 11 Premium (für Einsteiger) zum Preis von 57,- Euro inkl. MwSt. und DiaShow 11 Ultimate (für Ambitionierte) für 97,- Euro inkl. MwSt.

Beide Versionen können 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

AquaSoft DiaShow ist für Windows (Versionen 7, 8.1 und 10) erhältlich.

Weitere Informationen unter: https://www.aquasoft.de/diashow