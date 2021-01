Bessere Böden ? besseres Klima: VBLP übernimmt Positerra Patenschaft in Gold

?Es ist uns sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen und einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz beizutragen. So setzen wir in der Newplacementberatung z.B. mit VBLP Digital moderne ortsunabhängige Lösungen ein. Gleichzeitig achten wir unternehmensintern auf umweltfreundliche Prozesse und die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wann immer es geht, fahren wir mit dem Rad zur Arbeit oder sogar in den Urlaub?, so Henrich Abegg, geschäftsführender Gesellschafter von VBLP.

Positerra ist eine Plattform für Unternehmen und Landwirte. Die Unternehmen werden Positerra-Paten und unterstützen damit Landwirte dabei, auf regeneratives Wirtschaften umzustellen. Bei regenerativer Landwirtschaft entsteht im Vergleich zu anderen Methoden deutlich mehr Humus im Boden. Dieser fördert nicht nur besser das Pflanzenwachstum, verbessert die Wasserspeicherfähigkeit und schützt gegen Extremwetterereignisse, sondern bindet auch mehr CO2. Ziel einer Partnerschaft ist, so viel CO2 zu kompensieren, wie das Unternehmen ausstößt. Ins Leben gerufen wurde die Initiative von namhaften Vertretern der Bio- und Ökoszene sowie renommierten Bodenexperten und Landwirten. VBLP ist einer der ersten Kunden. ?Wir freuen uns, dass VBLP sich als Pionier für das Thema regenerative Landwirtschaft engagiert und damit einen Beitrag leistet, damit Böden und das Klima besser werden?, kommentiert Tom Weseloh, Geschäftsführer von Positerra.