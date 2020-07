Best Lawyers für Mergers and Acquisitions (M&A) – Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte in Ranking aufgenommen

Für den Bereich Mergers and Acquisitions (M&A) wurde Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, in das Ranking für Deutschland für den diesjährigen Best Lawyers-Award aufgenommen.

Der renommierte US-Verlag Best Lawyers kürt in jedem Jahr die besten Anwälte für die unterschiedlichen Rechtsgebiete. In diesem Jahr wurde Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, in das Listing für das Rechtsgebiet Mergers and Acquisitions (M&A) aufgenommen. In dem Ranking geführt zu werden, ist in diesem Jahr eine ganz besondere Auszeichnung, da sich die anwaltliche Arbeit gerade im Bereich Fusionen und Übernahmen durch die Corona-Pandemie ganz besonderen Herausforderungen gegenüber sah und sieht.

Die Aufnahme in das Best Lawyers Ranking wird von den Rechtsanwälten und ihren Kanzleien immer als besondere Auszeichnung verstanden. Das Besondere daran ist, dass dem Listing eine Umfrage unter Rechtsanwälten zu Grunde liegt. Sie schätzen die Qualität der Arbeit ihrer Kollegen anderer Sozietäten ein und geben ihre entsprechende Empfehlung ab. Dies ist insbesondere auch deshalb ein Ausdruck ganz besonderer Wertschätzung, weil die befragten Anwälte auch erklären, dass sie diese Kollegen anderer Kanzleien auch ihren Mandanten empfehlen würden, wenn sie selbst ein Mandat nicht wahrnehmen können.

Für Marc Klaas, aber auch für die gesamte Wirtschaftskanzlei MTR Rechtsanwälte, bedeutet die Aufnahme in das Ranking für den Bereich M&A daher nicht nur einen besonderen Qualitätsnachweis, sondern auch einen großen Vertrauensbeweis.

Die Aufnahme in das Best Lawyers-Ranking für das Rechtsgebiet Mergers and Acquisitions (M&A) ist in diesem Jahr besonders wertvoll. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Arbeit der Anwälte gerade in diesem Bereich stark verändert und vor außergewöhnliche Anforderungen gestellt. Statt Reisen und Treffen mit den Geschäftspartnern vor Ort waren und werden die Verhandlungen nun ganz im Zeichen des Social Distancing verstärkt mittels Telefon- und Videokonferenzen geführt.

Eine entscheidende Erfahrung dabei ist, dass die Betreuung der Mandanten auch in Zeiten der Corona-Krise mit der gleichen Intensität und Qualität möglich ist wie zuvor.

Während und nach der Pandemie zählt für MTR Rechtsanwälte, die Mandanten vertrauensvoll in allen Rechtsfragen bei Übernahmen und Fusionen zu beraten.

