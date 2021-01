Best-Practice-Empfehlungen für das Finanzmanagement

Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen navigieren in der derzeitigen Pandemie durch schwieriges wirtschaftliches Fahrwasser. Insofern agieren ihre Finanzteams unter enormem Druck. Der Zufluss von Mitteln wird unterbrochen, Probleme in Lieferketten können die Erfüllung von Aufträgen behindern, und die Margen schrumpfen von Tag zu Tag. Und die Umstellung auf flexible oder Remote-Arbeitsprozesse stellt selbst alltägliche Abläufe in den Unternehmen auf den Kopf.

Wie stellen Sie also Ihren Finanzbereich auf das derzeitige ökonomische Klima ein? Und wie können Sie die neuen Herausforderungen sicher und effektiv meistern?

In unserem Webinar am 22.01.2021 um 14 Uhr, geben wir Ihnen Best Practice Tipps über ein kluges und solides Finanzmanagement gesammelte aus unserer langjährigen Branchenerfahrung. Diese Tipps zeigen:

welche Schlüsselprozesse für einen reibungsloseren Betrieb im Finanzbereich nötig sind;

wie Sie Ihr Umlaufvermögen am besten steuern können;

unsere Vorschläge für Maßnahmen zur Finanzüberwachung.

