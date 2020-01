?Beste PROFI Werkstatt-Marke? geht in die nächste Runde

Der HUSS-VERLAG als Organisator, die Automechanika Frankfurt als Förderer und die zur Wahl stehenden Marken setzen bei ?Beste PROFI Werkstatt- Marke 2020? auf die wohl hochkarätigste Jury, die man sich denken kann: auf die Beschäftigten der deutschen Nutzfahrzeugbranche! Also die, die täglich mit den Marken arbeiten. Wer mit seinen Produkten oder Dienstleistungen auf der Wunschliste von König Kunde bleiben will, muss auch zuverlässige Qualität liefern. Aber wer hat einen guten Ruf? Wer bietet Qualität? Wie funktioniert das eigentlich, dass ein Kunde zum Markenfan wird? Warum gefällt eine Marke besser als die andere? Warum passt eine Marke und warum eine andere nicht?

Um das herauszufinden, will die Zeitschrift PROFI Werkstatt Folgendes von ihren Lesern wissen: Welcher Marke schenken die Werkstätten ihr Vertrauen? An welchen Marken hängen sie als Fachkräfte? Mit welchen Logos verbinden sie die schönsten Erinnerungen? Ganz gleich, ob Bauchgefühl oder Erfahrungswerte: Die PROFI Werkstatt-Leser beurteilen Image, Qualität und Service der zur Wahl stehenden Marken.

Die Leserwahl ?Beste PROFI Werkstatt-Marke 2020? findet nach 2014, 2016 und 2018 mittlerweile zum vierten Mal statt. Zur Wahl stehen 22 Kategorien. Die wichtigsten Produkte und Services für Werkstattprofis reichen von A wie Achsmessanlagen bis W wie Werkzeuge und spiegeln das ?Who?s Who? der Branche wider.

Die Marken sind auf folgenden Kategorien verteilt:

Achsvermessung

Batterien

Bremssysteme

Filter

Hebeanlagen

Klimaservicegeräte

Lichttechnik und Beleuchtung

Mehrmarken-Fahrzeugdiagnose

Nutzfahrzeug-Teilehandel

Öle und Schmierstoffe

Omnibus-, Nutzfahrzeug- und ­Trailerservice

Reifenhersteller

Reifenmontage

Reifenservice

Reinigung und Pflege

Vermieter

Waschanlagen

Werkstatt- und Fahrzeugeinrichtung

Werkstattkonzepte

Werkstattmanagement-Software

Werkzeuge

Zubehör – Ersatzteile

Unter allen Teilnehmern werden wieder attraktive Gewinne verlost. Bis zum 2. Juni 2020 kann unter https://www.profi-werkstatt.net/de/veranstaltungen/bpwm-beste-profi-werkstatt-marke/abstimmen.html abgestimmt werden.

Der HUSS-VERLAG ist ein moderner B2B-Verlag, der mit Fachzeitschriften und periodisch erscheinenden Sonderpublikationen die Fach- und Führungskräfte der Wirtschaftszweige Logistik und Automotive sowie der Branchen Touristik, Transport, Aftersales und Personenbeförderung mit Produkten, Praxis- und Hintergrundwissen versorgt. Auch die Webpräsenzen der Fachmagazine haben sich zu gesuchten Informationsportalen entwickelt. Im HUSS-VERLAG erscheinen aktuell die Fachzeitschriften LOGISTIK HEUTE, LOGISTRA, taxi heute, busplaner, VISION mobility, Unterwegs, PROFI Werkstatt und die Zeitung Transport samt Sonderveröffentlichungen und digitale Medien. Der HUSS-Verlag verleiht Preise, wie BEST OF mobility, BESTER AUTOHOF, den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit, den Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis, Taxi des Jahres, die BESTE PROFI Werkstatt-Marke, die BESTE LOGISTIK MARKE, LOGISTRA best practice und den Supply Chain Management Award. Geschäftsführer des HUSS-VERLAGS sind Christoph Huss und Rainer Langhammer. Der HUSS-VERLAG ist Teil der HUSS-Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Berlin.