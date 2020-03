Bestsellerautoren betrachten Coronakrise als Fake

Die Autoren gehen mit den politischen Verantwortlichen hart ins Gericht: “COVID19 ist weitaus mehr als eine Folge des politischen Versagens. Die Coronakrise ist auch eine Lüge an die Adresse der Bevölkerung – weil Tatsachen und Statistiken schlichtweg ausgelassen werden. Die Entscheidungen der Politik ruinieren nicht nur unsere Wirtschaft, sondern verschieben den weiteren Ausbruch lediglich um eine bestimmte Zeit”. Auch würde ein Problemlösung nicht erfolgen.

Auf die Frage, warum die Publikation ausgerechnet jetzt erfolgen würde, verweist das Autorenduo auf den dokumentarischen Charakter des Werks: “Wir wollten etwas schaffen, dass man in der Retrospektive der jetzigen Ereignisse für die Aufarbeitung nutzen kann”.

MARITA VOLLBORN: 1965 geboren, studierte Agronomie an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Journalistik an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Sie ist freie Wissenschafts- und Wirtschaftsjournalistin und arbeitete für führende Medien. Vollborn war unter Vertrag bei SPIEGEL online, publizierte bei führenden Printmedien wie Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Focus-Magazin, taz. Der zusammen mit Vlad Georgescu geschriebene Bestseller „Die Joghurt-Lüge. Die unappetitlichen Geschäfte der Lebensmittelindustrie“ gehört zum Bestand der Bibliothek des Deutschen Bundestages, nachdem die FAZ anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2006 das Werk zu den wichtigsten 15 Sachbüchern des Jahres wählte.

VLAD GEORGESCU: 1966 geboren, studierte Chemie an der TU Hannover und Journalistik an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er ist freier Wissenschafts- und Wirtschaftsjournalist und leitete zusammen mit Marita Vollborn das von 2001 bis 2018 international erscheinende Biotech-Webzine LifeGen de redaktionell.

Marita Vollborn, Vlad Georgescu

Die Corona-Lüge.

Coronakrise als Jahrtausend-Fake.

