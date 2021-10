Beta Systems implementiert IAM Lösung bei MULTIVAC

Die MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG setzt in Zukunft auf die Garancy IAM Suite von Beta Systems. Die Identity Access Management Lösung ermöglicht das zentrale Management von Identitäten und Berechtigungen auf die bei MULTIVAC weltweit eingesetzten Systeme und Applikationen. Die Lösung wird das User- und Rechtemanagement für bis zu 8.000 User für eine Vielzahl von angeschlossenen Systemen, u.a. SAP, Azure, SuccessFactors und Cloud Anwendungen auf Basis SCIM, umsetzen.

Die Zugangsrechte werden von der Einstellung bis zum Austritt effektiv und nachvollziehbar gesteuert. Eine umfassende Benutzer- und Rollenrezertifizierung stellt sicher, dass Nutzer nur die Zugriffsrechte haben, die sie tatsächlich benötigen. Dies führt zu erhöhter Sicherheit durch den Einsatz schneller und auditierbarer Prozesse, die die regulatorischen und IT-Sicherheitsanforderungen an Industrieunternehmen erfüllen.

MULTIVAC ist einer der weltweit führenden Anbieter von integrierten Verarbeitungs- und Verpackungslösungen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-Produkte sowie Industriegüter. Die MULTIVAC Gruppe beschäftigt weltweit etwa 6.700 Mitarbeiter, am Hauptsitz in Wolfertschwenden sind es etwa 2.300 Mitarbeiter. Mit über 85 Tochtergesellschaften ist das Unternehmen auf allen Kontinenten vertreten. Mehr als 1.000 Berater und Service-Techniker in aller Welt stellen ihr Know-how und ihre Erfahrung in den Dienst des Kunden und sorgen für eine maximale Verfügbarkeit aller installierten MULTIVAC Maschinen.

Über Beta Systems IAM Software AG

Die Beta Systems IAM Software AG ist der größte unabhängige europäische Anbieter von Identity- und Access- Management-Lösungen (IAM) für Unternehmen. Seit über 30 Jahren unterstützt Beta Systems seine Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareentwicklung und Support „Made in Germany“. Die für große, internationale Organisationen maßgeschneiderten Lösungen für die Zugriffssteuerung sind auf Compliance-Regularien abgestimmt. Die Beta Systems IAM Software AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Beta Systems Software AG.

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 650 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin – weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Szczecin und Wroclaw. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört.

