Beta Systems kündigt die neue Garancy 3 Identity Access Management Suite an

Die Beta Systems IAM Software AG gibt die Verfügbarkeit der Garancy 3 IAM Suite bekannt, einer Produktsuite für Identity Access Management und Identity Governance, die sich an mittlere und große Unternehmen richtet.

Die neue Garancy Suite Version 3 bietet viele Funktionen und Vorteile für Anwender und Administratoren gleichermaßen. Kunden profitieren von einer starken Leistungssteigerung der Windowsbasierten Agenten, die einen deutlich beschleunigten Abgleich der Berechtigungen ermöglicht. Die Berechtigungseinstellungen in den Zielsystemen werden dabei automatisch mit den Vorgaben des IAM-Systems für komplette Systeme, Accounts und wahlweise für einzelne Anwender synchronisiert.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Funktionen gehört ein neues SoD-Konzept auf der Grundlage von SoD-Klassen. Dieses funktioniert bereits out-of-the-box mit lediglich geringem Konfigurationsbedarf seitens der Kunden. Garancy 3 verfügt zudem über einige neue Integrationen zu Zielsystemen und Plattformen wie z.B. ServiceNow.

Die Implementierung der Software erfolgt vergleichsweise schnell und problemlos. Optimierte Update-Verfahren ermöglichen unkomplizierte Software-Updates.

Laden Sie sich das Garancy 3 Informationspaket herunter:

https://www.betasystems-iam.com/…

Die Beta Systems IAM Software AG ist der größte unabhängige europäische Anbieter von Berechtigungsmanagement-Lösungen. Mit der Garancy Identity Access Management Suite steuern und überwachen Unternehmen den Zugriff auf Daten und Anwendungen gemäß den organisatorischen und regulatorischen Anforderungen. Die IAM Suite ist sowohl in der Cloud als auch lokal im eigenen Rechenzentrum verfügbar. Die Beta Systems IAM Software AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Beta Systems Software AG.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 650 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin – weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Szczecin und Wroclaw. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört.