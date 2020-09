Betriebliches Risikomanagement: “Die Gefahren für Unternehmen steigen und steigen”

Düsseldorf, Mönchengladbach, Radevormwald: An diesen Standorten ist Markus Röttges als Inhaber der gleichnamigen R+V-Generalagentur aktiv. Der Versicherungsfachwirt ist seit Jahrzehnten in der Versicherungsbranche tätig und hat sich vor Kurzem für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden. In Radevormwald und Düsseldorf hat Markus Röttges bestehende Versicherungsagenturen der R+V-Versicherung – eine der größten Versicherungsgesellschaften Deutschlands – übernommen, in Mönchengladbach ein neues Büro gegründet.

“Als Mönchengladbacher war es mir ein Anliegen, mit einer R+V-Generalagentur in meiner Heimat tätig zu werden und die Dienstleistungen der Gesellschaft in der Region zu positionieren. Mönchengladbach ist eine wachsende Stadt in einem starken wirtschaftlichen Umfeld, sodass hochwertige Lösungen im betrieblichen Risikomanagement und in der privaten Absicherung sehr gefragt sind”, erläutert Markus Röttges seine Entscheidung. Er hat sich im “Nobel Business Center” im Gewerbegebiet Wickrath niedergelassen und betreut von dort aus Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen in der Region.

Markus Röttges versteht seine Arbeit weniger als die des Versicherungsmaklers, sondern als die des individuellen Beraters für das betriebliche Risikomanagement. “Die Risiken auch für kleine und mittlere Unternehmen steigen immer mehr. Das können Kreditausfälle sein, Angriffe im Cyberspace oder auch weitreichende Haftungsforderungen bei unternehmerischen Fehlentscheidungen. Dies gilt es im Sinne des Vermögensschutzes abzusichern, genauso wie die persönliche finanzielle Freiheit. Für Unternehmer und Geschäftsleiter ist dies besonders wichtig, um die Substanz der Firma zu erhalten, diese vor negativen Einflüssen zu sichern und eine zukunftsfähige Entwicklung zu gewährleisten.”

Aus diesem Grund hat sich der Versicherungsunternehmer neben speziellen betrieblichen Versicherungslösungen für solche Fragestellungen auf die betriebliche und private Altersvorsorge spezialisiert. Er kann dafür auf das gesamte Produktportfolio der R+V Versicherung AG zugreifen und die Lösungen für seine Kunden so individualisieren, dass ein optimales Versicherungskonzept entsteht. Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge kann Markus Röttges alle Angebote der R+V Versicherung als Konsortialpartner der Versorgungswerke “Metallrente”, “Klinikrente” und “Presseversorgung” nutzen. Markus Röttges betreut neben zahlreichen mittelständischen Firmen auch mehrere große und bundesweit bekannte Unternehmen. Besondere Expertise hat sich der Berater in der Betreuung von Filialunternehmen erworben.

Dabei sieht Markus Röttges sich auch in der Rolle des Erklärers. Er sagt: “Die heutige Zeit ist geprägt von Vielseitigkeit und einer enormen Informationsflut im Versicherungsbereich. Umso wichtiger ist es für Kunden, einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner bei allen Versicherungsfragen zu finden, der auch komplexe Themen transparent und nachvollziehbar erklärt. Das führe, betont der R+V-Generalagenturist, auf der einen Seite zu einem besseren Verständnis für die Notwendigkeiten einer umfassenden Absicherung und immer wieder neuaufkommenden Risiken im unternehmerischen Alltag (Stichwort Digitalisierung). Zum anderen gehe es darum, sich durch eine große Nähe zum Kunden als fester Berater zu positionieren und individuelle Beratung und Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner zu bieten. “Wir zielen auf dauerhafte Geschäftsbeziehungen und kompetente Unterstützung in allen Fragen rund um das Thema Versicherung, verbunden mit einem schnellen Schadenservice und einer konsequenten Analyse aller betrieblichen Risiken.”

Der Unternehmer engagiert sich an seinen Standorten auch als Sponsor. So hat er beispielsweise eine Partnerschaft mit dem Handballverein VFL Gummersbach begründet und befindet sich in Mönchengladbach derzeit mit Vereinen und Organisationen in Gesprächen für eine Zusammenarbeit. “Wir wollen lokal Verantwortung übernehmen und damit der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das ist uns sehr wichtig und passt zu unserer langfristigen unternehmerischen Ausrichtung.”