Betriebsjubiläen

.

30-jähriges Bestehen

Kfz-Meisterbetrieb AutoPRO Obst, Groß Kreutz (Havel) OT Götz, 1. Januar

Elektro-Service Dieter Sikorski, Brandenburg an der Havel, 1. Januar

Autohaus M&S Mertens & Strunk GmbH & Co. KG, Brandenburg an der Havel,

Januar

Autohaus Albrecht GmbH, Brandenburg an der Havel, 1. Januar

Buchholz Sanitär & Heizung GmbH, Wusterwitz, 1. Januar

Tischlerei Ebert, Lindenstr. 9, 14793 Ziesar, 1. Januar

Blechschmidt Industrie- und Gebäudeservice GmbH, Pritzwalk, 1. Januar

Schuh-Tech GmbH Orthopädie und Schuhmacher, Nauen, 1. Januar

Polsterermeister Norbert Rutz, Potsdam, 1. Januar

Stollin GbR Sanitär – Heizung, Trebbin, 1. Januar

Tischlerei Klaus Zimmermann, Jüterbog, 1. Januar

Autohaus Glienicke GmbH, Glienicke/Nordbahn, 1. Januar

Thomas Jacob, Kfz-Instandsetzung Liebenwalde, 1. Januar

Die Figaros Friseurgenossenschaft Neuruppin e.G., Neuruppin, 1. Januar

Autohaus Dullin GmbH, Kyritz, 1. Januar

Ruppiner Ausbau GmbH, Neuruppin, 1. Januar

Innenausbau Dr. Kaatzsch GmbH, Neuruppin OT Nietwerder, 1. Januar

Neudorfer Fleischerei GmbH, Groß Pankow OT Neudorf, 1. Januar

Autodienst Perleberg GmbH, 1a autoservice Perleberg, 1. Januar

Schaller Heizungs- und Sanitärbau GmbH, Paulinenaue, 1. Januar

Bernd Herzog Steuerungstechnik GmbH, Brieselang OT Zeestow, 1. Januar

EL-HEI-SA Bau GmbH, Brieselang, 1. Januar

Autohaus Dallgow GmbH, Dallgow-Döberitz, 1. Januar

Automobile Dallgow GmbH, Dallgow-Döberitz, 1. Januar

Auto-Service Dallgow GmbH, Dallgow-Döberitz, 1. Januar

Auto-Center-Dallgow GmbH, Dallgow-Döberitz, 1. Januar

Falkenrehder Fahrzeug- und Metall GmbH, Ketzin, 1. Januar

Metallbau Kreiß, Wustermark, 1. Januar

Elektroanlagen mark GmbH, Rathenow, 1. Januar

ISE Informations-, Steuerungs- und Elektrotechnik GmbH, Rathenow, 2. Januar

Joachim Rohst Sanitärinstallation, Lenzen (Elbe), 4. Januar

Auto Schmidke Autolackiererei & Fahrzeugeinrichtungen, Milower Land OT Bützer, 15. Januar

35-jähriges Bestehen

Autohaus Schmidt e.K., Brandenburg an der Havel, 1. Januar

Becker?s Fleischerei & Partyservice, Beelitz, 1. Januar

Karl-Jürgen Wilke Zentralheizungsbau, Werder (Havel), 1. Januar

Tischlermeister Jürgen Bertz, Groß Kreutz (Havel), 1. Januar

Bau- und Möbeltischlerei Gerd Thielemann, Gumtow, OT Döllen, 1. Januar

Silvia Schachschneider Raumausstatter, Oranienburg OT Friedrichsthal, 15. Januar,

40-jähriges Bestehen

Reichelt Sicherheitstechnik GmbH, Teltow, 1. Januar

Glaserei Michael Zinner, Wittenberge, 1. Januar

Günter Paeper Bauschlosserei, Velten, 1. Januar

Tiesler Heizungsbau, Oranienburg, 1. Januar

45-jähriges Bestehen

Autohaus Weinreich, Kloster Lehnin, 1. Januar

50-jähriges Bestehen

Glaserei Jens Engelmann GmbH, Nuthetal, 1. Januar

Raumausstatter Christin Fank, Fürstenberg/Havel, 1. Januar

Autoservice Brosko, Zossen, 2. Januar

55-jähriges Bestehen

Orthopädie-Schuhtechnik Stefan Gbur, Templin, 9. Januar

Fleischerei Dülfer & Sohn, Neuruppin, 1. Januar

85-jähriges Bestehen

Autohaus Breitenwischer GmbH, Stahnsdorf, 1. Januar

Meister

25 Jahre Meister

Maler- und Lackierermeister Torsten Gerlach, Potsdam, 24. Januar

Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister Mike Schröber, Ludwigsfelde, 25. Januar

Kraftfahrzeugmechanikermeister Michael Vogel, Jüterbog, 26. Januar

30 Jahre Meister

Maler- und Lackierermeister Edmund Funke, Werder (Havel), 26. Januar

Maler- und Lackierermeister Wolfgang Baumgarten, Wustermark OT Priort, 26. Januar

40 Jahre Meister

Kfz-Elektrikermeister Uwe Jansen, Perleberg, 16. Januar

50 Jahre Meister

Schlossermeister Eckhard Ziemann, Werder (Havel), 29. Januar

60 Jahre Meister

Orthopädieschuhmachermeister Siegfried Börner, Rathenow, 21. Januar

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de