Betriebspraktikum für Schülerinnen – jetzt anmelden

Vom 22.06-02.07.2020 haben Schülerinnen ab Klassenstufe 9 die Möglichkeit ihr Betriebspraktikum an der Hochschule Kaiserslautern zu absolvieren. Das Praktikum findet die erste Woche am Campus Zweibrücken und die zweite Woche am Campus Pirmasens statt.

Die Schülerinnen werden zehn Tage an der Hochschule verbringen und Einblicke in das Studierendenleben und in verschiedene Studiengänge bekommen.

Durch vielfältige Workshops, die unterschiedliche Fachbereiche repräsentieren (wie bspw. Angewandte Pharmazie und Chemie, Applied Life Sciences, Logistik, Informatik und Mikro- und Nanotechnologie) und das Kennenlernen der Labore der Hochschule werden sie spannende Einblicke in die verschiedenen MINT-Bereiche erhalten.

Das Betriebspraktikum ist für Schülerinnen gedacht, die zur Orientierung gerne in unterschiedliche Bereiche reinschnuppern und herausfinden möchten, ob Naturwissenschaft und Technik eine berufliche Perspektive für sie ist. Gefragt sind außerdem Teamfähigkeit und Offenheit für Neues. Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, letztes Zeugnis) können bis zum 31. März eingereicht werden.