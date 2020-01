Betrugsvorwürfe gegenüber Porsche-Chef Oliver Blume

Die Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell gegen Oliver Blume und zwei weitere Vorstandsmitglieder wird vorgeworfen überhöhte, nicht gerechtfertigte Zahlungen an ein ehemaliges Betriebsratsmitglied getätigt zu haben. Am Dienstag wurden die Büros von Porsche durch die Staatsanwaltschaft durchsucht, Sprecher von Porsche verwiesen auf das laufende Verfahren und wollten sich daher nicht weiter äußern.

Der Verdacht lautet auf Untreue und Steuerhinterziehung, die Vorwürfe sollen dabei schon etliche Jahre zurückreichen. Am Dienstag hatten zehn Staatsanwälte und 176 Ermittler der Polizei und der Steuerfahndung Büros der Stuttgarter Porsche-Konzernzentrale sowie Privatwohnungen durchsucht.

Porsche hat in den vergangenen Jahren mehrere Skandale und Betrugsvorwürfe durchgestanden und es bleibt abzuwarten, wie die weitere Entwicklung und die juristische Aufarbeitung aussehen werden.