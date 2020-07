Better together? BitHawk erweitert seine Partnerschaften mit Nulovo

Mit Nuvolo gehen wir eine neue Partnerschaft ein, die ServiceNow perfekt erweitert. Kunden, die bereits von ServiceNow profitieren, steht ein zusätzliches Modul zur Verfügung, welches ständig weiterentwickelt wird. Verwalten Sie Ihre Aufgaben in den Bereichen Instandhaltung, Raum, Immobilien, Projektmanagement und Nachhaltigkeit zentral und effizient.

Anlagen- & Instandhaltungsmanagement

Damit Sie Ihre Immobilien für Reparaturen oder Verträgen ganz einfach unter Kontrolle haben.

Raum- & Umzugsmanagement

Dank interaktiven CAD-Grundrissen überprüfen Sie Ihre Umzüge oder die optimale Raumnutzung am Bildschirm. Das grosse Möbelrücken bei Mitarbeiterumzügen wird mit diesem Tool zur Nebensache.

Investitionsprogramm & Projektmanagement

Sie haben Budgets, Zeitpläne, Ressourcen, Finanzen, Aufgaben und Ergebnisse fest im Griff.?

Immobilien- und Mietverwaltung

Für den Überblick der Dokumentenspeicherung, Finanzberichte oder Ablaufbenachrichtigungen

Nachhaltigkeitsmanagement

Der Umwelt und Ihrem Budget zuliebe prüfen Sie mit aktuellen Reportings den Energie- und Wasserverbrauch Ihrer Immobilien.

Wir sind stolz, dass wir mit dem Partnerstatus ?Authorized Partners? die Verantwortung für die Förderung, den Verkauf und das Angebot von Implementierungsdienstleistungen für Nuvolo-Produkte in der Schweiz übernehmen dürfen.

Nuvolo – weshalb?

Nuvolo wurde für Facility-Teams erschaffen, ist leicht konfigurierbar, online und offline sowie mobil und erstellt umfassende Analysen. Nuvolo verbindet alle Personen, Lokationen, Assets sowie Business-Services auf einer Plattform, ist innovativ und auf der ServiceNow-Plattform aufgebaut.

Weitere Informationen über Nuvolo ->

Die BitHawk AG beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Der Hauptsitz von BitHawk ist in Sursee, weitere Standorte befinden sich in Basel, Bern und Winterthur.

Die Kernkompetenzen der BitHawk liegen in den Bereichen Consulting, Engineering und Operations von IT-Infrastrukturen sowie in IT- und Enterprise Service Management Lösungen. Das Lösungsportfolio umfasst die Themen Netzwerk, Unified Communications und Collaboration, Unified Computing, Workplace und Public- Hybrid und Privat Clouds . Speziallösungen wie IT- Security, Retail und Digital Signage Solution runden das Portfolio ab. Qualifizierte Spezialisten beraten Kunden im Hinblick auf eine langfristig sinnvolle und anpassungsfähige IT-Umgebung. Ein umfassender Service Desk, ein eigenes Rechenzentrum und Repair Center garantieren höchste Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.