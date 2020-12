BetterLife begrüßt führende Experten der Psychedelikabranche in seinem Führungsteam



BetterLife Pharma Inc. (BetterLife oder das Unternehmen) CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAU) ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Patrick Kroupa und Justin Kirkland, zwei führende Experten auf dem Gebiet der psychedelikagestützten Therapie, in das Unternehmen eingetreten sind. Herr Kroupa und Herr Kirkland werden das Führungsteam von BetterLife jeweils in der Funktion des Chief Psychedelics Officer und des Chief Psychedelics Scientist verstärken.

Wir von BetterLife heißen Patrick und Justin herzlich in unserem Führungsteam willkommen. Die Erfahrungen der beiden auf dem Gebiet des Einsatzes von Psychedelika für Gesundheit und Wellness werden BetterLife eine wertvolle Stütze sein und uns dabei helfen, unseren Status als Branchenführer in diesem wachstumsstarken Marktsegment weiter zu festigen, so Dr. Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife.

Die psychedelische Medizin bietet die größte aller Chancen, um die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen, sagt Patrick Kroupa. Und BetterLife ist in einer einmaligen Position, dies zu bewerkstelligen. Wenn man sich für ein vielversprechendes Unternehmen engagiert, das mit den eigenen Grundüberzeugungen und Bestrebungen für die Menschheit übereinstimmt, dann kann nur Gutes entstehen.

Justin Kirkland fügt hinzu: BetterLife vertritt die Meinung, dass die Zeit reif ist für einen Wandel auf dem Gebiet der psychischen Erkrankungen, und dass Innovationen und Investitionen die Art der Behandlung von psychischen Störungen revolutionieren werden. Ich freue mich schon sehr auf meine Arbeit im Team von BetterLife und auf die Gelegenheit, meinen Beitrag zur globalen Diskussion über das Versprechen von Psychedelika leisten und diese vorantreiben zu können.

Patrick Kroupa wird Chief Psychedelics Officer

Patrick Kroupa, der die Funktion des President der vor kurzem übernommenen Firma Transcend Biodynamics LLC innehat, wird das Führungsteam von BetterLife als Chief Psychedelic Officer verstärken. Herr Kroupa beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit einem breiten Spektrum von psychedelischen Wirkstoffen und deren Einsatz in der Behandlung von psychischen Erkrankungen sowie der Suchtmittelabhängigkeit. Er verfügt über eine enorme Bandbreite von Erfahrungen und macht sich die neuesten Erkenntnisse der molekularen Forschung zunutze, um bessere Behandlungserfolge bei bisher therapieresistenten Patientengruppen zu erreichen.

Justin Kirkland wird Chief Psychedelics Scientist

Justin Kirkland ist Chemiker und verfügt über Erfahrungen auf dem Gebiet der Naturprodukte, kleinen Moleküle, Peptidsynthese, analytischen Chemie und der Arzneimittelformulierungen für eine verbesserte Bioverfügbarkeit. Herr Kirkland hat ein Bachelorstudium (BS) in Agrarwissenschaften und ein Masterstudium (MS) in Biologie absolviert sowie an der medizinischen Fakultät der Central American Health Sciences University in Belize studiert. Ihm wurde vor kurzem ein US-Patent für die verbesserte Synthese des Ergolins 2-Brom-LSD zugesprochen.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Arzneimitteln sowie Arzneimittelverabreichungstechnologien beschäftigt. BetterLife verfeinert und entwickelt Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen und/oder Tumoren direkt zu hemmen, um so bestimmte Krebsarten zu behandeln.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.abetterlifepharma.com.

Über Transcend Biodynamics LLC

Transcend ist ein forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und klinischen Validierung eines wachstumsstarken IP-Portfolios von neuartigen Molekülen und Arzneimittelverabreichungsmechanismen für klinische Studien und Vermarktungszwecke beschäftigt. Der Arbeitsschwerpunkt von Transcend liegt in der Entwicklung von psychedelischen Wirkstoffen der zweiten Generation, Peptiden, Prodrugs (inaktive Vorstufen eines aktiven Wirkstoffs) und Nutrazeutika, mit denen bis dato ungelöste Problemstellungen in den Bereichen psychische Gesundheit, Wellness und Anti-Aging einer Lösung zugeführt werden sollen.

Ansprechpartner:

Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer

E-Mail: Ahmad.Doroudian@blifepharma.com

Tel: 604-221-0595

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung wurde von keiner Wertpapierbörse geprüft und diese Institutionen übernehmen somit auch keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produktentwicklung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Erfüllung der behördlichen Auflagen sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig anhand von Begriffen wie werden, könnten, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der jeweiligen Wertpapierbörse(n) sowie sonstige Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!