BetterLife erwirbt zweite Generation von Psychedelika-Aktiva von Transcend Biodynamics LLC



21. Dezember 2020 – BetterLife Pharma Inc. (BetterLife oder das Unternehmen) (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAU) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 8. Dezember 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Aktienübernahmetransaktion im Wert von 10 Millionen Dollar sämtliche Vermögenswerte der Firma Transcend Biodynamics LLC (Transcend) für insgesamt 13.333.333 Stammaktien zu je 0,75 Dollar pro Aktie erworben hat.

Wir freuen uns sehr, den Erwerb von Transcend zum Abschluss zu bringen. Unser beständiges Ziel ist es, unser Produktsortiment zu erweitern, und Transcend ist mit seinem erfahrenen Führungsteam für uns das perfekte Standbein im wachstumsstarken Markt für Psychedelika-Moleküle und die ideale Ergänzung unseres geplanten Therapiespektrums. Wir freuen uns sehr, eine so vielversprechende Marke unter das Dach von BetterLife zu bringen, vor allem in einer so rasch wachsenden und faszinierenden Branche, erklärt Dr. Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife.

Mit dieser Übernahme erweitern wir unsere Produktpipeline um psychedelische Therapeutika, wobei wir Komponenten unseres geistigen Eigentums auf dem Gebiet der Arzneimittelverabreichungstechnologie, für die wir bereits Prototypen entwickelt haben, miteinbeziehen. Damit dürften klinische Studien relativ rasch in greifbare Nähe rücken. Wir sehen ein großes Versprechen in der Bereitstellung von Psychedelika für die Behandlung verschiedener Krankheiten und Störungen und freuen uns schon auf die Veröffentlichung der klinischen Studiendesigns, fügt er hinzu.

Transcend ist ein forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen, dem es ein Anliegen ist, durch die Entwicklung von patentierten Psychotherapeutika der nächsten Generation, wie z.B. BOL-148, ein Derivat von Lysergsäurediethylamid (LSD), bis dato ungelöste Problemstellungen im Bereich der psychischen Gesundheit einer Lösung zuzuführen.

BOL-148 ist ein nicht toxisches, von LSD abgeleitetes Molekül der zweiten Generation, welches das therapeutische Potenzial von LSD imitiert, jedoch keinerlei psychedelische Wirkungen oder Halluzinationen hervorruft. Das patentierte Verfahren von Transcend ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von BOL-148, ohne LSD herstellen zu müssen. Damit ist BetterLife das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, BOL-148 ohne die regulatorischen Hürden in Verbindung mit einer kontrollierten Substanz laut Anhang I des Controlled Substances Act zu synthetisieren.

Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit BetterLife. Gemeinsam werden wir unsere Produktlinie erweitern und die Forschung und Entwicklung vorantreiben, um ein faszinierendes IP-Portfolio rund um die Behandlung mit LSD-basierten Pharmaka zu entwickeln, sagt Justin Kirkland, CEO von Transcend. Unsere beiden Unternehmen bauen auf ähnliche Werte und verfügen über komplementäre Stärken, die uns aus betrieblicher und kultureller Sicht zu einem starken Team machen.

BetterLife gibt zudem bekannt, dass die Firma GRA Enterprises LLC (der Berater) im Rahmen eines Beratungsvertrags vom 15. Dezember 2020 mit der Erbringung von anlegerbezogenen Dienstleistungen beauftragt wurde. Diese Dienstleistungen umfassen die Erstellung und Veröffentlichung von Bulletins für Anleger, die Verteilung dieser Bulletins an die E-Mail-Liste des Beraters und die Verbreitung von Posts über die Blogs und Social-Media-Konten des Beraters. Als Vergütung für diese Dienstleistungen hat das Unternehmen dem Berater im Rahmen eines Vertrags mit sechs Monaten Laufzeit ein Honorar in Höhe von 50.000 USD bezahlt. Der Berater ist mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbunden und kann von Zeit zu Zeit Wertpapiere des Unternehmens zu Veranlagungszwecken ankaufen.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Arzneimitteln sowie Arzneimittelverabreichungstechnologien beschäftigt. BetterLife verfeinert und entwickelt Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen und/oder Tumoren direkt zu hemmen, um so bestimmte Krebsarten zu behandeln.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.abetterlifepharma.com.

Über Transcend Biodynamics LLC

Transcend ist ein forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und klinischen Validierung eines wachstumsstarken IP-Portfolios von neuartigen Molekülen und Arzneimittelverabreichungsmechanismen für klinische Studien und Vermarktungszwecke beschäftigt. Der Arbeitsschwerpunkt von Transcend liegt in der Entwicklung von psychedelischen Wirkstoffen der zweiten Generation, Peptiden, Prodrugs (inaktive Vorstufen eines aktiven Wirkstoffs) und Nutrazeutika, mit denen bis dato ungelöste Problemstellungen in den Bereichen psychische Gesundheit, Wellness und Anti-Aging einer Lösung zugeführt werden sollen.

Ansprechpartner:

Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer

E-Mail: Ahmad.Doroudian@blifepharma.com

Tel: 604-221-0595

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung wurde von keiner Wertpapierbörse geprüft und diese Institutionen übernehmen somit auch keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produktentwicklung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Erfüllung der behördlichen Auflagen sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig anhand von Begriffen wie werden, könnten, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der jeweiligen Wertpapierbörse(n) sowie sonstige Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

