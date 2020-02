BetterLife Pharma erwirbt die in der Schweiz ansässige Solmic AG mit einem einzigartigen, weltweiten Patent zur Produktion einer neuen Generation von auf CBD basierenden Biopharmazeutika



VANCOUVER, 3. Februar 2020 – BetterLife Pharma Inc. (BetterLife oder die “Gesellschaft) (CSE: BETR / OTCQB: PVOTF / FRA: NPAT) verkündet heute den Erwerb der in der Schweiz ansässigen Solmic AG mit ihrem starken IP Portfolio, welches die einzigartige Formel zur Produktion von beständigen Mizellen, welche wasserunlösliche Komponenten wie CBD enthalten, umfasst. Die einzigartige Mizellen Produktionstechnologie der Solmic AG zeigt eine 15-fache Verstärkung der Bioverfügbarkeit von fettlöslichen Inhaltsstoffen. Diese Technologie ermöglicht eine beschleunigte Aufnahme der Cannabinoiden im menschlichen Verdauungstrakt. Zurzeit wird im europäischen Markt eine 1% CBD Formel der einzigartigen Solmic Mizelle vertrieben. BetterLife hat angekündigt, die Eigentümerschaft dieser neu erworbenen Patente aktiv zu nutzen, um die Ertragsgenerierung der neu gegründeten Pivot Europe Pharmaceuticals AG mit Sitz in Liechtenstein und der Schweiz in Schwung zu bringen.

Der Erwerb dieser Patente, welche in der Schweiz entwickelt wurden, erlauben es BetterLife, Produkte zu kommerzialisieren, welche die mündliche Aufnahme von bioverfügbarem CBD ermöglichen. Derzeit ist dies bei keinem anderen Produkt auf dem Markt möglich.

Die Solmic AG samt Mizellen Rezeptur gemeinsam mit der Thrudermic und RTIC Technologie geben BetterLife ein umfängliches Arsenal an einzigartigen Weltklasseformeln zur Verabreichung von CBD über die flüssige mündliche Einnahme sowie oberflächlich anwendbare und feste Rezepturen.

Das Einsatzteam von BetterLife engagiert sich dafür, dass die kommerzielle Markteinführung dieser einzigartigen Produkte innert der nächsten 2 bis 3 Monate durchgeführt wird, sagt Ahmad Doroudian, CEO.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist eine auf Wissenschaft basierende, innovative medizinische Wellness Gesellschaft mit der Ambition, ihren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zur vorbeugenden Behandlung und Selbstversorgung anzubieten. BetterLife hat Produkte in pharmazeutischer Qualität entwickelt, die CBD, Phytocannabinoide und von Spurenelementen abgeleitete Formeln umfassen. Unter der Verwendung von geschützten Arzneimittelherstellungstechnologien, welche einzigartig, patentgeschützt und mit eindeutigen herausragenden Vorteilen für den Benutzer, wie hoher Aufnahmefähigkeit, tiefer Gesamtkeimzahl und vereinfachter Nutzung, sind, ist BetterLife einzigartig positioniert, um die Marktführung in ihren Kernmärkten Deutschland, USA und Kanada auszuüben.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Mit Ausnahme von historischen Informationen, können die zuvor ausgeführten Aspekte zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, welche Risiken und Unsicherheiten involvieren, die effektive Resultate verursachen welche sich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwertigen Überzeugungen des Managements sowie auf Annahmen, die vom Management getroffen werden und Informationen die derzeit dem Management zur Verfügung stehen. Tatsächliche Resultate können sich materiell von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgeführten unterscheiden, resultierend aus gewissen Faktoren wie das Verfehlen der von der CSE auferlegten Vorgaben oder jener anderer Sicherheitsaufsichtsbehörden, der Höhe der Ausgaben von Unternehmen und Verbrauchern, dem Verkaufsvolumen von BetterLife Produkten, Angaben mit Bezug auf interne Erwartungen, dem Wettbewerbsumfeld innerhalb der Branche, die Fähigkeit von BetterLife zur Einleitung und Erweiterung ihrer operativen Tätigkeit, der Höhe der Kosten, welche im Zusammenhang mit der operativen Tätigkeit von BetterLife anfallen, wirtschaftliche Gegebenheiten innerhalb der Branche sowie die Finanzstärke der zukünftigen Kunden und Lieferanten von BetterLife. BetterLife untersteht keiner Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteten Aussagen ausser jener die gesetzlich vorgeschrieben sind.