Beurer GmbH forciert Effizienzsteigerung durch MDM

Seit 1919 sorgt die Beurer GmbH für Gesundheit, Wohlbefinden und für eine Rundum-Versorgung ihrer Kunden. Das mittelständische Familienunternehmen bietet zahlreiche Produkte für Prävention, Therapie, Massage und vielem mehr. Um in Zukunft länderübergreifend mehr Synergien zu nutzen, die Time-to-market zu verkürzen und Wettbewerbsvorteile durch bessere Daten zu generieren, vertraut Beurer auf das langjährige Know-how von SDZeCOM. Zur Definition der Anforderungen an Prozesse und Technologie holte Beurer sich bereits zum Projektbeginn den Systemarchitekt und Systemintegrator für PIM und MDM-Lösungen SDZeCOM als starken Partner an die Seite. Dabei umfasste der Kriterienkatalog eine Vielzahl an Punkten, die zu einem effizienteren Datenmanagement und somit zu optimierten Geschäftsprozessen auf allen Ebenen beitragen.

??Die gewissenhafte und neutrale Beratung der SDZeCOM war uns eine große Unterstützung in der Entscheidung um die passende Software-Lösung für unsere Anforderungen. Voraussetzung für unser Projekt war ein gut aufgestellter Partner, der über die Erfahrung und Umsetzung am Markt verfügt. ?, so Dominik Springer, Teamleiter-IT der Beurer GmbH.

Entscheidung für Multidomain-Ansatz

Als domainübergreifende Lösung für die Stammdatenverwaltung, fiel die Entscheidung auf die Multidomain Master Data Management-Lösung von Stibo Systems. Diese verknüpft alle geschäftsrelevanten Stammdaten in einer Technologie, wodurch Daten schnell und effizient integriert und verarbeitet werden können.

?Wir freuen uns darauf, dieses anspruchsvolle Projekt der Beurer GmbH bei der Implementierung der MDM-Lösung zu begleiten?, so Wilfried Waibel, Business Unit Manager MDM, der SDZeCOM.

Die Multidomain-Lösung vereint alle verschiedenen Datenarten an zentraler Stelle, wodurch sich der Einsatz unterschiedlicher Systeme vermeiden lässt. Die Daten lassen sich aus einer Quelle heraus automatisch mit allen Systemen und Personen teilen, die sie benötigen, wodurch bessere operative Entscheidungen getroffen werden können. ?

Weiterer Ausbau geplant

Nach der erfolgreichen Implementierung der Multidomain MDM-Lösung ist unter anderem die Printausleitung mit STEP-Publisher geplant.

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung und Ausbau der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung und Weiterentwicklung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015, 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting, Wissensmanagement sowie IT-Services und steht damit in der IT-Bestenliste.