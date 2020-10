BevCanna erhält Einnahmen in Höhe von 750.000 Dollar – vor allem von der Geschäftsleitung – zur Förderung des anhaltenden Wachstums



DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Die Mittel werden zur Optimierung der Herstellungsanlage in Vorbereitung auf die Einführung von Aufgussgetränken auf dem kanadischen Markt verwendet

VANCOUVER, BC, 23. Oktober 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Finanzspritze von 750.000 Dollar erhalten hat. Bei den Mitteln handelt es sich um den Erlös aus einer Privatplatzierung von Einheiten (die Privatplatzierung) zum Preis von 0,25 Dollar pro Einheit mit einem Gesamterlös von 250.000 Dollar und der Ausübung von 1.500.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie durch Mitglieder des gehobenen Managements, wodurch 500.000 Dollar eingenommen wurden.

Die Mittel werden zur Aufstockung des Working Capital verwendet, das unter anderem für die Vorbereitung des branchenführenden hochleistungsfähigen Getränkeherstellungsbetriebs des Unternehmens in Kanada auf den bevorstehenden Eingang der Standard-Verarbeitungslizenz von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada veranschlagt ist. Mit dem Erhalt dieser Lizenz kann BevCanna die Produktion für seine White-Label-Kunden in der Herstellungsanlage aufnehmen und mit dem Verkauf seiner Produkte über lizenzierte kanadische Einzelhändler beginnen.

Diese Kapitalspritze hat es uns ermöglicht, die Ausstattung unserer erstklassigen Getränkeherstellungsanlage zu forcieren, um eine Reihe von Cannabisaufgussgetränken verarbeiten zu können, meint John Campbell, Chief Financial Officer von BevCanna. Wir stehen kurz vor der Genehmigung unserer Standard-Verarbeitungslizenz und diese Verbesserungen stellen sicher, dass wir sofort nach Erhalt der Lizenz loslegen können.

Ein Teil des Erlöses wird in die Verbesserung der kürzlich von BevCanna übernommenen Direktvertriebswebsite Pure Therapy investiert, um das Umsatzwachstum durch Investitionen in die Kundenakquise und die Aufnahme neuer Produkte zu fördern.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Emittenten (jede eine Aktie) und einer Hälfte eines übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis 17 Uhr PT am Ablaufdatum der Warrants, das zwei Jahre nach dem Abschlussdatum liegt, zum Erwerb einer Aktie (jede eine Warrant-Aktie) zum Preis von je 0,40 Dollar pro Warrant-Aktie.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung erworben werden, werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß geltenden Gesetzen oder Vorschriften gebunden, einschließlich einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltedauer, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung abläuft.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat kürzlich auch die US-amerikanische E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheit und Wellness erworben. BevCannas Vision besteht darin, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Aufgussprodukte zu sein.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications

4167103370

wynn@thirtydash.ca

Anlegerkontakt:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

6048806618

luca@bevcanna.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beinhalten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung. Dazu zählen auch Aussagen zu folgenden Aspekten: dass das Unternehmen mit dem unmittelbaren Eingang seiner Standard-Verarbeitungslizenz rechnet; die erwartete Verwendung der vor Kurzem vom Unternehmen eingenommenen Erlöse; dass das Unternehmen mit dem Erhalt der Standard-Verarbeitungslizenz die Produktion für seine White-Label-Kunden in der Herstellungsanlage aufnehmen und mit dem Verkauf seiner Produkte über lizenzierte kanadische Einzelhändler beginnen kann; dass die Investitionen in die Verbesserung von Pure Therapy das Umsatzwachstum fördern werden, indem in die Kundenakquise und die Aufnahme neuer Produkte investiert wird; sowie sonstige Aussagen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen bezüglich der Erteilung von Lizenzen durch Health Canada an das Unternehmen im Rahmen des kanadischen Cannabis Act, einer weiterhin hohen regulatorischen Eintrittsbarriere für mit Cannabis infundierte Getränke, der erfolgreichen und zeitgerechten Kommerzialisierung der Produkte des Unternehmens, der erfolgreichen und zeitgerechten Aushandlung verschiedener Vereinbarungen und der Erwartungen hinsichtlich des zukünftigen Wachstums von Cannabisprodukten als Genussmittel. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage derzeit verfügbarer Informationen für vernünftig hält, könnten sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Annahmen des Unternehmens, obwohl sie zum Zeitpunkt der Vorbereitung als vernünftig erachtet wurden, können sich als falsch erweisen. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen bisher keine Lizenzen von Health Canada erhalten hat; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit Klima und Landwirtschaft; Veränderungen der Verbraucherpräferenzen; nachteilige Ereignisse in der Branche; zukünftige Entwicklungen in den Bereichen Gesetzgebung, Steuern und Vorschriften; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Unfähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, eintreten werden. Solche Informationen können sich, obwohl sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen über die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die eine wesentliche Abweichung der erwarteten Gelegenheiten und tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich daher in der Folge ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hierin erwähnte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!