BevCanna-Tochter Naturo Group gibt Expansion im nationalen Einzelhandel für das TRACE-Getränkesortiment bekannt



Die kontinuierliche Entwicklung des nordamerikanischen Händlernetzes, einschließlich großer kanadischer und US-amerikanischer Großhändler, führte auch zur Einführung von TRACE-Multi-Packs, einer neuen Möglichkeit zum Anbieten preiswerterer Optionen, die an nationale Einzelhändler in ganz Kanada verkauft werden

Vancouver, BC, 4. Juni 2021. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, gab heute ein Update zur bedeutenden Expansion seiner alkalischen und mineralienhaltigen TRACE-Getränkeprodukte im Einzelhandel.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es im Zusammenhang mit seiner laufenden Einzelhandelsexpansion, die sich auf neue Vertriebsbeziehungen konzentrierte, einschließlich der kürzlich angekündigten Partnerschaft mit dem führenden Vertriebshändler Koyo Foods an der Ostküste Kanadas und der kürzlich angekündigten US-Vertriebsvereinbarung mit Benefit Brand Management, dem führenden Großhändler für Naturprodukte, auch neue TRACE-Multi-Packs über nationale Einzelhändler in ganz Kanada auf den Markt bringen wird. Die neuen Getränke-Multi-Packs werden als Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher nach Optionen zum Mitnehmen und preiswerten Wellness-Produkten angeboten und werden das Angebot an TRACE-Produkten, die über die zunehmende Anzahl der Vertriebsstellen des Unternehmens verkauft werden, erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58786/BevCanna040621Final__DE_PRCOM.001.jpeg

Die erhöhte Reichweite spiegelt auch den Erfolg des kompetenten Vertriebsteams von BevCanna wider, das von Rafael Kapusty, VP of Sales and Insights, und Bill Niarchos, VP of Sales and Sales Operations, geleitet wird. Die beiden erfahrenen Führungskräfte aus dem Konsumgüterbereich (CPG) waren maßgeblich an den Koyo Foods and Benefit-Markenmanagement-Partnerschaften sowie an der Erweiterung des gesamten Vertriebsnetzes von TRACE beteiligt, indem sie große Einzelhändler im ganzen Land gewinnen konnten und die marktführende Position von TRACE im kanadischen Einzelhandel weiter festigten.

Wir freuen uns, dass die Nachfrage der Verbraucher nach der TRACE-Produktlinie aus alkalischen und mineralienhaltigen Wasserprodukten so schnell gestiegen ist, sagte Melise Panetta, President von BevCanna. Die neuen Multi-Pack-Optionen reflektieren die sehr positive Resonanz, die wir auf dem kanadischen Markt auf unser Wellness-orientiertes Produktsortiment verzeichnet haben. Es ist auch ein Beweis für den Erfolg unseres Vertriebsteams beim Aufbau neuer wichtiger Vertriebsbeziehungen – und stellt sicher, dass die TRACE-Produkte den Verbrauchern in ihren bevorzugten Formaten zur Verfügung stehen. Wir wachsen weiterhin schnell in dieser Branche und sind von unserem Erfolg sehr ermutigt.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die nationale Einzelhandelsexpansion; die Verbrauchernachfrage nach Mitnahme- und kostengünstigen Wellness-Produkten, einschließlich der Produkte des Unternehmens; dass das Unternehmen die Palette der TRACE-Produkte, die über die zunehmende Anzahl an Vertriebsstellen des Unternehmens verkauft werden, erweitert wird; und andere Aussagen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!