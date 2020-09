Bewährtes mit Kafka in die Cloud bringen

Ein Elektrogroßmarkt will seinen Onlineshop technisch auf Vordermann bringen ? und das in sechs Wochen. Am Ende soll sich alles per Knopfdruck selbst installieren. Reinhold Farsch hilft dabei, das möglich zu machen und beweist im Anschluss, dass die Datenstromlösung Apache Kafka sehr gut mit klassischen Datenbanken kombinierbar ist.

Wir sind Konzeptdenker, Projektlenker und Umsetzer. Wir sind Kosten-Reduzierer und Zeit-Sparer. Wir sind Anwendungs-Modernisierer, IT-Architekten, Mainframe-Migrierer-Modernisierer. Service-Manager, Software-Ingenieure, Datenbank-Versteher, Daten-Modellierer und Analytics-Könner.

Kurz: Wir sind diejenigen, die Ihre Anforderungen verstehen – und Ihre Anwendungen und Infrastruktur zukunftsfähig und qualitätssicher machen. Mit modernsten Technologien. Mit Wissen und Methode. Mit Kompetenz, Konstanz und Kreativität – und immer mit Herz und Verstand.