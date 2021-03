Bewegte Monitore von ELEMENT ONE verkaufen Autos

Autos begeistern. Der Klassiker ebenso wie moderne Modelle. Die Art, wie ein Auto präsentiert wird, hat dabei einen entscheidenden Anteil an der Wirkung auf den Betrachter. ?Bewegte Bilder auf einem bewegten Monitor ermöglichen ein beeindruckendes Erlebnis und schaffen einen bleibenden Eindruck?, so Thorsten Nees, Geschäftsführer der ELEMENT ONE Multimedia GmbH.

?Für den perfekten ersten Eindruck hat man nur eine Chance?

Der für die Präsentation eingesetzte Monitor muss den Wert des Autos unterstreichen, sagt der Spezialist für audiovisuelle Medientechnik. Gleichzeitig müsse er zum Betrachten des Fahrzeugs und Lesen der Informationen einladen. Das heißt, die Präsentationstechnik muss ebenso faszinieren wie das Fahrzeug selbst.

Bewegte Monitore laden zum Verweilen und Staunen ein. So fa?hrt etwa der FOLD! automatisch und flüsterleise vor dem Betrachtenden aus und nimmt sie oder ihn mittels packenden Fotos, aufregenden Geschichten und bewegten Bildern mit auf eine kristallklare, virtuelle Reise.

Die ausfahrbaren Monitore von ELEMENT ONE liefern auf Knopfdruck alle gewünschten Informationen. Dabei sind sie intuitiv zu bedienen und robust. Dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Material und Ausstattung werden sie den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht und bilden die Basis für multifunktionale Räumlichkeiten.

Bewegtes Verkaufen – Autohaus der Zukunft

Mit der Absicht, ein hochwertiges Erlebnis zu schaffen, setzt beispielsweise BMW Reisacher bei der Gestaltung seines neuen Showrooms auf ein hochwertiges Design und technisch innovative Ausstattung, die höchste Ansprüche an Digitalisierung und Nachhaltigkeit erfüllt. Die integrierten Monitore von ELEMENT ONE tragen dazu bei, die exklusiven Automarkenwelten ganzheitlich zu präsentieren und zu erleben.

Ausgewählt wurde der MODIS FLEX 220, der flüsterleise und auf Knopfdruck eingeklappt werden kann, wenn niemand daran arbeitet oder der Raum anderweitig genutzt wird. Eines der Auswahlkriterien war, dass der Monitor zum modernen Design der Fahrzeuge ebenso wie zur neuen Erscheinung des Autohauses und dessen Inneneinrichtung passt. So etwa besticht der Monitor mit einer konsequent unter optischen Gesichtspunkten gestalteten Rückseite aus Aluminium. Thorsten Nees meint ?ELEMENT ONE kennt kein grundsätzliches Form-follows-Function ? die Devise lautet: Technik ja, aber aufregend. Gerade so, wie bei einem modernen Fahrzeug Made in Germany.?

Die Gründung der ELEMENT ONE Multimedia GmbH im Jahr 2002 basiert auf der Idee, Flachbildschirme vollkommen beweglich in Einrichtungen zu integrieren. Daraus ist eine Manufaktur entstanden, die innovative Monitor-Systeme zur interaktiven Kommunikation eingebaut in Mobiliar entwickelt und produziert. Zudem gehören heute digitale Informationsschilder sowie Mikrofonlifter zum Produktprogramm. Das Hightech-Unternehmen aus dem badischen Kuppenheim verbindet audiovisuelle Medientechnik und anspruchsvolles Design zu individuellen Kommunikationssystemen. ELEMENT ONE ist weltweit präsent und bietet durch ein Fachhändlernetz einen hohen Service.

Mit zukunftsweisenden Innovationen – Made in Germany – positioniert sich ELEMENT ONE zu den Marktführern im Bereich integrierbarer Flachbildschirme. Ausgerichtet auf die Raumsituationen und speziellen Einsatzbereiche entwickelt ein Team von SpezialistInnen intelligente Medien- und AV-Konzepte. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Möbelmarken, wie Haworth, Wilkhahn, Walter Knoll, Holzmedia, Thonet, entstehen designorientierte Anwendungslösungen in langlebiger Funktionalität und höchster Qualität. Für Konferenz- und Schulungsräume, Empfangs- und Präsentationsbereiche, Verkauf- und Beratungsplätze sowie Einkaufszentren.

Zahlreiche patentierte Systemlösungen sind die Grundlagen der erfolgreichen Unternehmensstrategie. Ebenso ist die konsequente Qualitätssicherung der Produktionsprozesse ein maßgebender Erfolgsfaktor. Insbesondere die zertifizierte Qualität und Langlebigkeit zeichnet die Produktwelt von ELEMENT ONE aus. Darüber hinaus ist die Schadstofffreiheit aller Modelle durch die strikte Einhaltung der ROHS Richtlinie gewährleistet.

