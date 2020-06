Bewegung im Business – Online-Events von DDS und mit Partnern

Die Karlsruher DDS Digital Data Services GmbH ist Experte im Bereich Geodaten und bietet unter anderem auch verschiedene Mobilitäts- und Bewegungsdaten an. Da Mobilitätsdaten in der Zukunft immer wichtiger werden, hat die DDS den Fokus im ersten Halbjahr 2020 auf dieses Thema gelegt. Aufgrund dessen freuen sie sich, heute mitteilen zu können, dass sie ihr erstes interaktives Event, den Mobility Data Day, dazu sehr erfolgreich veranstaltet haben. In diesem ersten Online-Event wurde gezeigt, wie mit Mobilitätsdaten zielgerechtes Geomarketing möglich ist?? zum Beispiel mit dem ?Verkehrsmodell Validate? und dem ?Senozon Mobilitätsmodell Deutschland?. Beide können im Handel, in der Außenwerbung, in der Immobilienwirtschaft oder bei Verkehrsplanungen eingesetzt werden.

?Da der Mobility Data Day ein toller Erfolg war und wir viele neue Menschen für das Thema Daten begeistern konnten, planen wir noch einige weitere kürzere Webinare für das Jahr 2020.?, so der Geschäftsführer Ernest McCutcheon.

Deshalb hat die DDS entschieden das Thema Online-Events durch weitere Webinare im Sommer zu ergänzen. Das nächste Webinar findet zum Thema ?Bing Maps? statt. Weitere Informationen folgen in Kürze über die Website der DDS.

Zum Thema Mobilitätsdaten:

Was wann wo los ist ? das möchten wir nicht nur im Privaten wissen, auch im Business sind Passanten- und Verkehrsströme bei vielen Entscheidungen wichtige Indikatoren. Genau aus diesem Grund veranstaltete die Karlsruher DDS Digital Data Services GmbH am 14.05.2020 erstmalig den Mobility Data Day und informierte über den Einsatz von Mobilitäts- und Bewegungsdaten (https://ddsgeo.de/dds/aktuelles/events/mobility-data-day). Viele Kunden der Karlsruher DDS Digital Data Services GmbH nutzen bereits erfolgreich diese Daten. Unternehmen aus den Bereichen Handel, Außenwerbung, Immobilien, aber auch Verkehrsanbieter und -berater setzen zum Beispiel das von DDS angebotene Verkehrsmodell Validate ein, um punktgenaues Geomarketing zu betreiben. Das von PTV stammende Produkt ist eines der größten Verkehrsmodelle, die es gibt, und liefert Pkw- und Lkw-Belastungszahlen für das deutsche Hauptstraßennetz. Es kann allerdings auch jedes gewünschte räumliche Teilmodell ausgeschnitten und separat geliefert werden, um dann als individuelle Grundlage für lokale Verkehrsuntersuchungen zu dienen. Zusätzlich ist eine zeitlich differenzierte Abfrage nach Stunden sowie nach Wochentagskategorien möglich.

Fragestellungen, bei denen nicht primär der Autoverkehr, sondern das generelle Passantenaufkommen im Vordergrund steht, lassen sich mit dem von DDS angebotenen ?Senozon Mobilitätsmodell Deutschland? beantworten. Das detaillierte räumliche und zeitliche Abbild einer Region und ihrer Infrastruktur in hoher Auflösung zeigt das Mobilitätsverhalten im öffentlichen Raum auf der Basis von Mobilitätserhebungen. Auch hier sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig und umfassen im Wesentlichen die Bereiche Werbung, stationärer Handel, Immobilienentwicklung und Mobilitätsplanung. Wer zum Beispiel Werbung im Straßenraum zielgruppengenau platzieren oder Bewertungen von sogenannten Points of Contact vornehmen möchte, findet passgenaue Lösungen im Senozon-Modell. Handelsunternehmen setzen die Senozon-Modelldaten zum Beispiel für die Expansion und die Optimierung ihrer Filialnetze und Sortimente ein.

DDS Digital Data Services GmbH bietet passgenaue Geo- und sozioökonomische Daten, Software & Tools sowie eine unabhängige Beratung in allen raumbezogenen Projekten. Als einer der Pioniere der Geobranche mit mehr als 20 Jahren Markterfahrung und einer ausgeprägten Datendienstleistungskompetenz genießt das Unternehmen deutschlandweit und international einen erstklassigen Ruf als Geodatenexperte.

Weitere Informationen: www.ddsgeo.de