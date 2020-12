Beweise für Wahlbetrug: Rede von Donald J. Trump am 22. Dezember 2020

Videolink zur Originalredehttps://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/436515744393744/ (https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/436515744393744/)22. Dezember um 17:53 ?Statement by Donald J. Trump, The President of the United States

Videolink zur deutschen Übersetzung von Markmobil

https://www.youtube.com/c/MARKmobil/videos

MARKmobil Aktuell – Die Beweise

https://www.youtube.com/watch?v=eVNoA0t9jqU (https://www.youtube.com/watch?v=eVNoA0t9jqU)

Jetzt liegen sie auf dem Tisch. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat die ersten Beweise für Wahlbetrug präsentiert. Videoaufnahmen, die Mehrfachzählungen zeigen, Gesetzesverstöße von Wahlbeamten und Aussagen von hunderten vereidigten Augenzeugen, die Wahlbetrug selbst gesehen haben.

Mit einer flammenden Rede hat sich Donald Trump zu Weihnachten an sein Volk gewandt und erklärt, warum er so hartnäckig gegen den Betrug vorgeht: Er schützt die Wahlen, die die Grundlage unserer Demokratie sind. Denn wenn die Menschen den Glauben an die Wahlen verlieren, dann zerfällt die Ordnung.

Zunehmend rückt der dringend notwendige Kampf gegen BIG MEDIA und BIG TECH in den Fokus. Gerade diese Medienkonzerne sind es, die der Welt im Augenblick holografisch einen Sieg von Joe Biden vorspiegeln. Die Menschen begreifen langsam, wie brandgefährlich eine Situation ist, in der ganz wenige Privatpersonen die gesamte öffentliche Meinung auf der Welt kontrollieren.

Am Ende der Sendung stellt Reporter Mark Hegewald noch ein besonderes Präsidentendekret vor, das Trump Anfang der Woche unterzeichnet hat. Es erinnert an den alten DDR-Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden“.

Hinweis: Der übersetzten Rede fehlt hier ein kleines Stück in der Mitte.

Die Videodateien wurden original so übernommen, wie sie Trump veröffentlicht hat.