Bewerbertag für Pflegefachkräfte in den Kitzberg Kliniken Bad Mergentheim

Am Donnerstag, 9. September 2021, öffnen die Kitzberg Kliniken ihre Türen für interessierte Pflegefachkräfte. Von 9:30h bis 17:30h haben diese die Möglichkeit, die Kitzberg Kliniken als Arbeitgeber kennenzulernen.

Die Besucher*innen erhalten an diesem Tag Einblicke in den Arbeitsalltag der Klinik. Neben einer Hausführung werden in Kurzpräsentationen das medizinisch-therapeutische Konzept sowie die Rahmenbedingungen einer möglichen Anstellung transparent vermittelt. Zudem freut sich ein Teil des Teams auf einen lockeren Austausch bei Snacks und Getränken.

„Wir öffnen unsere Türen, um uns möglichen Bewerber*innen vorzustellen und diesen bereits vor der Bewerbung detaillierte Informationen und Einblicke in unseren Klinik-Alltag zu gewähren. Wir heißen alle interessierten Pflegefachkräfte herzlich willkommen!“ erläutert Geschäftsführer Wolfgang Vogt. Die genannten Programmpunkte/Angebote an diesem Tag finden laufend statt, so dass der Zeitaufwand für jeden Besucher ca. 1 Std. beträgt.

Informationen zur Veranstaltung:

Ort: Kitzberg Kliniken, Erlenbachweg 22, 97980 Bad Mergentheim

Termin: Donnerstag, 09. September 2021, von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Info: Eine Anmeldung ist aktuell nicht erforderlich!

(bitte informieren Sie sich vor dem Besuch im Bereich „Aktuelles“ auf unserer Website, nach den aktuell geltenden Corona-Vorschriften)

Weitere Informationen zu den Kitzberg Kliniken erhalten Sie unter

www.kitzberg-kliniken.de

Programmpunkte (finden von 9:30-17:30h laufend statt):

-Hausführung

-Vorstellung medizinisch-therapeutisches Konzept

-Austausch mit dem Team

-Informationen und Rahmenbedingungen zur Anstellung