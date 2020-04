Bewerbungsfrist für “Digitale Erfolgsgeschichten aus Sachsen-Anhalt” verlängert

Die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern in Magdeburg und Halle (Saale) haben die Bewerbungsfrist des Wettbewerbs ?Digitale Erfolgsgeschichten aus Sachsen-Anhalt? aus aktuellem Anlass verlängert. Bis zum 30. September 2020 sind heimische Unternehmen ? vom Start-up bis zum Traditionsbetrieb ? aufgerufen, ihre digitale Erfolgsgeschichte zu erzählen. Bewerbungen sind jederzeit uneingeschränkt möglich. Stimmen die formalen Kriterien, erscheinen die Geschichten bereits vorab online unter www.digitale-erfolgsgeschichten-sachsen-anhalt.de. Prämiert werden sollen Firmen, die ihr Geschäftsmodell und ihre betrieblichen Abläufe digital weiterentwickeln. Den drei Erstplatzierten winkt neben der öffentlichen Aufmerksamkeit auch ein Preisgeld von insgesamt 9.000 Euro. Die Prämierungsveranstaltung soll nach jetzigem Stand am 25. November 2020 in Halle (Saale) stattfinden. Mit dem Wettbewerb wollen die gewerblichen Kammern des Landes Sachsen-Anhalts Trendsetter aus allen Branchen präsentieren: Welchen Herausforderungen haben sich etablierte Unternehmen gestellt? Wie haben Firmen ihren Weg in die digitale Zukunft gefunden? Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter www.digitale-erfolgsgeschichten-sachsen-anhalt.de.