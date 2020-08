Bewerbungsmappe 4.0: E-Recruiting Add-on bündelt separate Uploads von Bewerbern

Im Human Resource Management (HRM) unzähliger Global Player, mittelständischer Unternehmen sowie Einrichtungen des öffentlichen Dienstes ist E-Recruiting bereits gängiger Standard. Mit der schrittweisen Digitalisierung ganzer Organisationen wird auch der Großteil von Prozessen des Personalwesens auf zukunftsfähige Lösungen umgestellt. Mit p78 PDF Converter bietet projekt0708 ein Add-on für SAP E-Recruiting an, um einzeln übermittelte Bewerberunterlagen in unterschiedlichen Formaten einheitlich zu mergen und für den Recruiter übersichtlich aufzubereiten. Mit der aktuellen Version 2020.1 ist ab sofort ein umfassend überarbeitetes Upgrade nach neuesten technischen Standards und Anwenderbedürfnissen verfügbar.

Ob offizielle Stellenausschreibung oder Initiativbewerbung: Recruiter in allen Branchen sind häufig mit einer Flut eingehender Bewerbungsunterlagen konfrontiert. Neben der bloßen Menge kosten vor allem die unterschiedlichen Formate der übermittelten Dateien Personalfachkräfte viel Zeit. Für den p78 PDF Converter haben die Experten bei projekt0708 die klassische Bewerbungsmappe als Vorbild herangezogen und deren Eigenschaften für den Anwender in das SAP-E-Recruiting Umfeld effizient eingebettet. Mit der jetzt veröffentlichten, umfassenden Weiterentwicklung in Version 2020.1 entspricht der p78 PDF Converter aktuellen und künftigen Anforderungen in seinem Einsatzbereich, bietet neue Optionen und ein erweitertes Kompatibilitätsspektrum. Die projekt0708 GmbH agiert seit ihrer Gründung 2008 als IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Umfeld der HR-Lösungen von SAP.

Simples Tool mit großem Effekt ? für einstellende Führungskräfte und Recruiter

Kandidaten profitieren von dem einfachen, intuitiven Übermittlungsprozess, ?da sie keine Originalanwendung als Voraussetzung benötigen. Für Recruiter steht vor allem die Übersichtlichkeit, Zeit- und Arbeitsersparnis bei Eingang und Prüfung der Bewerbungsunterlagen im Vordergrund. Der p78 PDF Converter wurde auf Basis von webPDF in Kooperation mit der SoftVision Development GmbH entwickelt, dabei in die SAP-Umgebung eingebettet und auf die Herausforderungen im Bewerbungsmanagement ausgerichtet. Aufgrund der sich stetig ändernden Anforderungen in der Personalbeschaffung legen die Experten von projekt0708 großen Wert auf die Aktualität und Praktikabilität ihrer Lösungen.

PDF Converter: Ab sofort erhältlich und in der Praxis schon bewährt

Die neu entwickelte Version 2020.1 des p78 PDF Converter ist bei langjährigen Kunden von projekt0708 bereits seit mehreren Wochen erfolgreich im Einsatz, darunter Firma A, Unternehmen X und Konzern 123. Christian Korte, Geschäftsführer/CIO bei projekt0708, berichtet über die erfreuliche Resonanz der zufriedenen Bestandskunden: ?Wir hatten den neuen PDF Converter schon vor dem offiziellen Launch unseren Ramp-up-Kunden zur Verfügung gestellt. Zum Teil handelt es sich um Anwenderunternehmen, die bereits Erfahrung mit Vorgängerversionen sammeln konnten und deren Bedürfnisse genau der Funktionalität unserer Neuentwicklung entsprechen. Das positive Feedback bestätigte uns darin, die neue Version jetzt für alle Interessenten auf den Markt zu bringen.?

projekt0708 ? HR-Profis mit obligatorischem Blick über den Tellerrand

Neben einem breiten Service-Spektrum bietet die projekt0708 GmbH zahlreiche Software-Lösungen auf SAP-Basis. Zwar fokussiert sich das Team stark auf die HR-Belange seiner Kunden und Partner in sämtlichen Branchen und Größenordnungen, doch viele Entwicklungen sind von vornherein flexibel aufgebaut worden. So auch der p78 PDF Converter, der jederzeit erweiterbar und universell einsetzbar ist.

Die projekt0708 GmbH bietet auf ihrer Website unter der Kategorie Apps & Add-ons einen Überblick zum Funktionsumfang des p78 PDF Converter: https://www.projekt0708.de/loesungen/apps-addons.html

Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf SAP-Cloudlösungen für HR (SAP SuccessFactors), SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) und SAP-Concur-Lösungen spezialisiert hat. Darüber hinaus verfügt projekt0708 über Expertisen in der Mobilisierung und Vereinfachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Ursprünglich als Arbeitstitel für das “Projekt Selbständigkeit” der Firmengründer gedacht, blieb projekt0708 später als Unternehmensname bestehen. Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen insbesondere SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen. Als Bestätigung der Kompetenzen und Projekterfolge hat projekt0708 bereits seit 2014 den Status als SAP-Partner mit SAP Recognized Expertise im Bereich SAP ERP HCM für Deutschland inne und ist seit 2016 SAP Gold Partner. Darüber hinaus ist projekt0708 seit 2017 Cloud Reselling Partner der SAP und seit 2018 SAP Concur Customer Success Partner (CSP) sowie SAP Concur Certified Implementation Partner (CIP). In 2019 folgte die Zertifizierung SAP Recognized Expertise für die Lösungen SAP SuccessFactors Recruiting und SAP SuccessFactors Onboarding in Deutschland, in 2020 für die Lösungen SAP SuccessFactors Talent Management sowie SAP SuccessFactors Learning. Zudem erlangte projekt0708 im selben Jahr den Status als Build Partner im Rahmen des SAP-PartnerEdge-Programmes.

